AK Partili Çankırı’dan Zeyrek’e körfez çıkışı: Ağanın gözü ata tımardır!

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, eski belediye başkanı Soyer'in Gediz Nehri iddiasını tekrar gündeme taşıyan Ege Belediyeler Birliği Başkanı Zeyrek'e sert çıktı. Çankırı, Soyer'in 4. Fazı unutarak "Körfez kendi kendini temizler" dediğini hatırlatan Çankırı, Zeyrek'e "Yağmur yağdığında Çiğli Arıtmaya gel" çağrısında bulundu. Ege Belediyeler Birliği ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir'e gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zeyrek, İzmir iç körfezinde yaşanan balık ölümleri ve koku sorununa yönelik de soruları yanıtlayarak, körfezi Gediz Nehri'nin kirlettiğini kaydetti.

ZEYREK'İN SÖZLERİ SOYER'İN GEZİSİNİ ANIMSATTI

Zeyrek'in sözleri 2019 – 2023 arasında eski İZBB belediye başkanı Tunç Soyer'in, iç körfezin temizlenmesi için Gediz Nehri'ne yaptığı ziyaretleri anımsattı. Uzmanlar ise ısrarla Gediz Nehri'nin iç körfeze akmadığına işaret ederek, iç körfezin temizlenmesi için Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin 4. Fazının yapılması, yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması, sirkülasyon ve kanalizasyon kanallarının yapılması gerektiğine işaret emişti.

GEDİZ'İN YATAĞI ABDÜLHAMİT HAN ZAMANINDA DEĞİŞTİRİLDİ

AK Parti kanadından da Gediz Nehri'nin Sultan Abdülhamit Han döneminde, iç körfezdeki sığlaşmanın önüne geçmek amacıyla dere yatağının değiştirildiği ve nehrin iç körfeze akmasının engellendiği kaydedilmişti.

TUGAY 4. FAZA AĞIRLIK VERDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise, iç körfezin temizlenmesi için göreve geldiğinde yüzde 20'ler olan Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Fazının yapımını yüzde 80 seviyesine çıkardı. Yağmur suyu ve kanalizasyon kanalı ayrıştırmasına hız vereceğini kaydetti ve Çevre, Şehircilik, İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşerek, temiz körfez için destek istedi.

ÇANKIRI: "5 YIL TARTIŞILAN KONUYU TEKRAR GÜNDEME TAŞIDI!"

Geçtiğimiz 5 yıl boyunca konuyu yakından takip eden, Bakan Kurum ile birlikte körfezde yerinde incelemelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sözlerini değerlendirdi. Çankırı, "Geçtiğimiz 5 yıl boyunca tartışma konusu olan Gediz Nehri'ni tekrar gündeme taşıyan İzmir Körfezindeki çevre felaketinde bırakın siyaseti bir vatandaş olarak bunun kaygısını gütmekteyim. 25 yıldır bu şehre akıllarını ve sırtlarını dönen zihinlerin iş bilmez halleri artık kıyıya vurmuştur. Belediyecilik bir kesimin, grubun, sözün ya da gücün değil de herkesin derdine koşan, topyekün bir şehrin dilsiz tüm canlıları ile işbirliği ruhu içinde olmaktır. Ancak 'ağanın gözü ata tımardır' misali denetimden, hizmetten yoksunlar, İzmir'de 'cep - ceket' belediyeciliği yapmaktadır. Bu sebepledir ki bugün gelinen noktada pinpon topu misali beceriksizliklerini kendi içlerindeki isimler üzerine atmaktadırlar" dedi.

"ISLAH EDİLMEYİ BEKLEYEN DERELERE BAKIN"

AK Partili Çankırı eski başkan Soyer'in zamanında sloganlarla yola çıktığını hatırlatarak, "Yüzmeyi vaat edemem belki' diyen ile 'yüzmek hayal değil' diyen tutarsızlar; şimdi kalkmış Ege Belediyeler Birliği çatısı altında kendi başlığını kurarak yola çıktıklarını söylüyorlar. Sayın Soyer zamanında da sloganlarla yola çıkılmıştı şimdi de platformla bu işe el atacaklarını söylüyorlar. Yahu önce kentin dört bir köşesinde ıslah edilmeyi bekleyen derelere bakın. Vatandaşın sağlığını ve çevreyi koruma konusunda tam yol ileri alın. Defalarca dile getirdiğimiz içme suyunu vatandaşa sağlamak ve gelen kirli suyu arıtmak için Çiğli Arıtma Tesisinin dördüncü etap çalışmalarını ivedilikle hızlandırın" çağrısında bulundu.

"4. FAZI UNUTUP 'KENDİ KENDİNİ TEMİZLER' DEDİ"

Çankrı "Nitekim hatırlatmakta fayda var; geçen dönem sorun 'Gediz Nehri' diyerek açıklamalar yapanlar 4. faz ihalesini unutup 'körfez kendi kendini temizler' diyorlardı... Sonra ne oldu; Sonra durumun böyle olmadığını anladıklarında da '100.Yılda 100 Proje' diyerek körfezi yeni arıtmalarla, yağmur ve kanalizasyon sularını ayrıştırmasıyla, yine asıl körfezi bu hale getiren orta körfeze akıtılan Çiğli'den çıkan arıtılmamış suyun deşarj hattını 'dış körfeze taşıyacağız' diyerek proje açıkladılar. Yani anlayacağınız sorun dışarda değil bizzat İzmir'in kendisinden kaynaklı. Karasal atıkları arıtmamalarından kaynak olduğunu kabul ettiler. Şimdi boş bir arayış yerine kendi arıtmalarını yeterli hale getirmeye çalışsınlar."

"YAĞMUR YAĞDIĞINDA ÇİĞLİ ARITMAYA GELSİN"

Ayrıca Ege Belediyeler Birliği Başkanı olarak kendisine; biraz yağmur yağdığında Çiğli Arıtmayı ziyaret etmesini tavsiye ederim, durumu daha net görürler. Önce bunları halletsinler sonra istedikleri A-B platformlarında objektiflere poz verirler."

"GERİ ADIM ATMIYORUZ"

"Allah muhafaza böyle bir tabloya sebep veren AK Partili bir belediye olmuş olsaydı ki bu ihtimal dahilinde bile değil. Şu an da sözümona çevreden duyar kasanlar başta olmak üzere muhalefetin tek gündemi hükümetimize yönelik bu olurdu. Ancak biz de geri adım atmıyoruz. Bu konuda karnemiz ortada. İzmit Körfezi, Haliç, İstanbul Boğazı belediyecilikte hala parlayan mavilikteki konumunu korumaktadır."

"İZMİR'DE TURİSTİ BÜYÜTEÇLE ARAYACAĞIZ"

"Ayrıca yakın zamanda İzmir Kurvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği Başkanı Korhan Bilgin, 2024'te İzmir Limanı'nı tercih eden uluslararası kurvaziyer şirketinin Kuşadası Limanı'na geri dönme kararı aldığını öne sürmüş. Bilgin, "Sanırım yine elimizdeki fırsata sahip çıkamadık" demiş. Bence de kesinlikle öyle. Bu gidişle İzmir sokaklarında turisti büyüteçle arayacağız." İfadelerine yer verdi.