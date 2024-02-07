AK Partili Dağ duyurdu: İzmir’in mezarlık sorununa çözüm!

İzmir'de bir süredir sorun olan mezarlık alanı ile ilgili AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'dan hamle geldi. Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden müjdeli haberi İzmirlilerle paylaştı.

55 DÖNÜMLÜK ALAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TAHSİS EDİLDİ

Dağ, Sarnıç'ta bulunan 55 dönümlük alanın İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildiğini duyurdu. Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı: "İzmir'imizin gündemini meşgul eden konulardan biri olan mezarlık yetersizliğini sorun olmaktan çıkarıyoruz. İlk olarak iki ay önce Güzelbahçe Yaka Köyü'nde hazine arazisi tahsis edildi. Şimdi de Sarnıç'ta mevcut alana ek olarak 55 dönüm alan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edildi. İzmir'imizin ihtiyaçları doğrultusunda gayretle ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

SİYASİ MALZEME OLARAK KULLANAMAYACAKLAR

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da konuya ilişkin olarak açıklama yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan Saygılı, mezarlık probleminin artık siyaset malzemesi olarak kullanılamayacağını belirtti.

MEZARLIK MESELESİ BİZİMLE TARİHE KARIŞACAK

AK Partili Saygılı'nın yaptığı paylaşımda şu ifadeler eyer verdi: "Artık ölülerimizi de kullanamayacaklar… Söz konusu İzmir'in ihtiyaçları ise gerisi laf-ı güzaf! Hamza Başkanımız mezarlık yetersizliği için iki ay önce Güzelbahçe Yaka Köy için verdiği müjdeyi; şimdi de Sarnıç için verdi. 55 dönüm arazi de Büyükşehir'e tahsis edildi. Aylarca, bakanlıkça onaylanmış alanlar varken; ölülerimiz üzerinden siyaset yapanlara sesleniyoruz: Bırakın bu ağlayıp sızlanmaktan medet umma alışkanlığını! Bırakın insanların ve İzmir'in hassasiyetleri üstünden siyaset yapmayı! Görece, Kuşçular, Çaybaşı, Ulucak, Damlacık, Yeniköy, Bağlararası, Ahmetli, Menemen, Atıfbey, Bağlar, Belenbaşı, Yakar olacak. Bakanlığımızın çok uzun süre önce olumlu rapor verdiği, ancak CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin siyaseten beslenmeyi tercih edip askıya aldığı mezarlık meselesi; bizimle tamamen tarihe karışacak. 1 Nisan itibariyle biz yapacağız, İzmir yorgunluğunu atacak…"