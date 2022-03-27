AK Partili Dağ’dan ağaç katliamı tepkisi: “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını "kanser" oldukları iddiasıyla kesmiş, kesim öncesi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise izin alınmadığı ortaya çıkmıştı. İBB'nin bu ağaç katliamının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki 72 palmiyeyi kuruduğu gerekçesiyle kestiği ortaya çıkmıştı. Belediye ağaç kesimleriyle ilgili yaptığı açıklamada Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre ağaçların kesildiğini iddia etmişti.

"ONLAR AĞAÇLARI KESENİN KİMLİĞİNE GÖRE TEPKİ VERİRLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin palmiye ağaçlarını kesmesiyle ilgili olarak belediyenin açıklaması sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dağ ağaç katliamlarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yine bir ağaç kesme hadisesi… Bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kesilen 72 palmiye ağacı. Ağaçları korumak yerine keserek sorunu çözdüklerini düşünüyorlar. Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler. Çevreci STK'lar mı? Onlar ağaçları kesenin kimliğine göre tepki verirler."