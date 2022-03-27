Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Dağ’dan ağaç katliamı tepkisi: “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler”
Giriş Tarihi: 27.3.2022 11:27 Son Güncelleme: 27.3.2022 11:59

AK Partili Dağ’dan ağaç katliamı tepkisi: “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Dağ’dan ağaç katliamı tepkisi: “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler”

İBB’nin ağaç katliamından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark'taki 72 palmiyeyi kuruduğu gerekçesiyle kestiği ortaya çıkmıştı. Belediye, Orman Bakanlığı’nın yönetmeliğine göre ağaçları kestiğini iddia edince AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ buna tepki göstererek, “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler. Çevreci STK’lar mı? Onlar ağaçları kesenin kimliğine göre tepki verirler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde bulunan 112 çınar ağacını "kanser" oldukları iddiasıyla kesmiş, kesim öncesi İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise izin alınmadığı ortaya çıkmıştı. İBB'nin bu ağaç katliamının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'taki 72 palmiyeyi kuruduğu gerekçesiyle kestiği ortaya çıkmıştı. Belediye ağaç kesimleriyle ilgili yaptığı açıklamada Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğine göre ağaçların kesildiğini iddia etmişti.

"ONLAR AĞAÇLARI KESENİN KİMLİĞİNE GÖRE TEPKİ VERİRLER"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin palmiye ağaçlarını kesmesiyle ilgili olarak belediyenin açıklaması sonrasında sosyal medyadan tepki gösterdi.

Dağ ağaç katliamlarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Yine bir ağaç kesme hadisesi… Bu sefer İzmir Büyükşehir Belediyesi ve kesilen 72 palmiye ağacı. Ağaçları korumak yerine keserek sorunu çözdüklerini düşünüyorlar. Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler. Çevreci STK'lar mı? Onlar ağaçları kesenin kimliğine göre tepki verirler."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray seçime gidiyor! Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Rusya-Ukrayna savaşında toplu mezar trajedisi! Mariupol’deki mezarlar uydudan bile görünüyor
Bir Rum’un ağzından Atatürk’ün soyağacı
İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Son dakika | Rusya Ukrayna savaşında yaptırımlar! Biden: Rus ekonomisini kalbinden vurduk!
Son dakika: Başkan Erdoğan, Tokat ziyaretinde çiftçilerle buluştu: Ayçiçek yağında sorun yok, suni bir panik havası oluşturuldu
Rusya-Ukrayna savaşında flaş gelişme! Savaşta 2. aşama: Hedef Donbas
Sahte savcı kılığında boşanma oyunu
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Dağ’dan ağaç katliamı tepkisi: “Beceriksizliklerine kılıf bulmada da çok mahirler”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA