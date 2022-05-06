AK Parti’li Demir’den Bodrum’a öğrenci yurdu müjdesi

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum'da üniversite öğrencilerine yurt ve spor tesisi yapılacağını duyurdu. AK Parti'li Demir, Ortakent Mahallesi'ndeki 33 dönümlük araziyi, üniversite öğrencilerine yurt ve spor tesisi yapılması için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne (MSKÜ) tahsis edildiğini açıkladı. Demir, "Bodrum'umuza yeni öğrenci yurdu ve spor tesisi yapıyoruz. Ortakent Mahallesi'nde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitemize ait 33 dönümlük bir alanı, üniversite öğrencilerimiz için yurt ve spor tesisi yaptırmak üzere tahsis ettirdik. Planlama dahilinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yatırıma başlanacak. Bodrum'umuza ve bölgemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.