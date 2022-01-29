AK Parti’li Demir’den elektrik faturası açıklaması: Bakanlık çalışma başlattı

Toplantıda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Bizim söyleyecek çok sözümüz ama muhalefetin söyleyecek hiçbir sözü yok. Basından takip ediyorsunuz, sadece iftiralar var. Bunun yanında hizmetimizden kaynaklanan rahatsızlıklar dile getiriliyor. Uzun yıllar süren devlet ve siyaset hayatımda zarar veren bir muhalefet ile ilk defa karşılaşıyorum. Gelişmiş ülkelerde muhalefet, devlet yönetimini her zaman desteklemiştir. Bu bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü ile bu ülkenin başına geldi. İyi ki de geldi. 20 yıllık iktidarımızda yapılmadık hizmet ve bitirilmedik proje kalmadı. Ülkemizde hakikaten müthiş bir ilerleme oldu. Allah ülkemizi bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyen; bu bayrak altında bulunan hainlerden korusun. Bunu yürekten diliyorum" dedi.