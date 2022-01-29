AK Parti’li Demir’den elektrik faturası açıklaması: Bakanlık çalışma başlattı

AK Parti Muğla İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Mahalle Buluşması" toplantılarına Fethiye'de devam edildi. Toplantıya AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, il yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ve partililerin katıldı. Toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı.
Toplantıda konuşan AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, "Bizim söyleyecek çok sözümüz ama muhalefetin söyleyecek hiçbir sözü yok. Basından takip ediyorsunuz, sadece iftiralar var. Bunun yanında hizmetimizden kaynaklanan rahatsızlıklar dile getiriliyor. Uzun yıllar süren devlet ve siyaset hayatımda zarar veren bir muhalefet ile ilk defa karşılaşıyorum. Gelişmiş ülkelerde muhalefet, devlet yönetimini her zaman desteklemiştir. Bu bir seçimdir. Cumhurbaşkanımız halkımızın teveccühü ile bu ülkenin başına geldi. İyi ki de geldi. 20 yıllık iktidarımızda yapılmadık hizmet ve bitirilmedik proje kalmadı. Ülkemizde hakikaten müthiş bir ilerleme oldu. Allah ülkemizi bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyen; bu bayrak altında bulunan hainlerden korusun. Bunu yürekten diliyorum" dedi.
BAKANLIK ÇALIŞMA BAŞLATTI
Elektrik faturalarına ilişkin konuşan Demir, "Elektrik faturaları konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir çalışma başlattı. Kısa bir sürede bunun yansımasını göreceksiniz. Türkiye'nin borcu olduğu yönünde yaygara koparıyorlar. Allah'a şükür bizim kimseye borcumuz yok. Biz artık borç veren bir ülke durumuna geldik. Tüm kararlarımızı kendimiz veriyoruz. 20 yıldan beri bu böyle devam ediyor. Geçmişi şöyle bir hafızamızda canlandıralım. 2022 ve 2023 yıllarında emeklimize, işçimize, memurumuza ve esnafımızın daha iyi şartlarda yaşaması adına çalışmalar yapılacak. Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajda olduğu gibi 2022, Türkiye'nin bütün sıkıntılardan arınmış olarak çok güçlü bir şekilde 2023 yılındaki seçimlere donanımlı olarak girmesini sağlayacak" ifadelerini kullandı