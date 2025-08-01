AK Partili engelli vekil gündeme getirmişti... Mehmet Efe’nin hayali Gaziantep’te gerçekleşti

İstanbul'dan yaşayan ve doğuştan sol kolu olmayan 15 yaşındaki Mehmet Efe Topraklık, kendisi de ellerinden engelli olan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ile karşılaştığında, Bayram'ın yaptığı konuşma ile Türkiye gündemine oturmuştu. Bayram, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası, doğuştan bir kolu olmayan Mehmet Efe Topraklık'ın ihtiyacı olan proteze kavuşmasını sağladı.

Kısa sürede annesi ile birlikte Gaziantep'teki Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ne getirilen Mehmet Efe için, gerekli ölçümler ve değerlendirmeler doğrultusunda protez uygulama süreci başlatıldı. Uzmanlar tarafından birebir ölçüler alınarak üretilen protez, Mehmet Efe'ye başarılı bir şekilde uygulandı. Protezine kavuşan Efe, ilk olarak hediye edilen ve tuttuğu takım olan Galatasaray'ın formasını giyerek Milletvekili Serkan Bayram ile dijital oyun konsoluyla maç yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çocukların hiçbir eksiği olmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ihtiyacı olan şey 'Ben yapabilirim' demek. Milletvekilimiz Serkan Bayram çok önemli rol model oluyor. Hukuk eğitimi alabiliyor, milletvekili olabiliyor. Mehmet Efe bizim şartlarımıza göre çok daha iyi şartlarda eğitim alacak. Ne yapmak istiyorsa, iyi bir hekim, kaymakam… Ne olmak istiyorsa olması için her türlü fırsat aile olarak veriliyor. Ailemiz çok bilinçli. Annenin bilinciyle vekilin yanına geliyor. Mehmet Efe'leri güzel bir şekilde geleceğe hazırlamak, önündeki tüm engelleri kaldırmak bizim boynumuzun borcu. Vekilime ve özellikle Mehmet Efe'ye çok teşekkür ederim bu özgüveninden dolayı" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram ise Mehmet Efe'nin hikayesine ve kendi engeli nedeniyle yaşadığı sürece değinerek, "İnsanlara umut olmamız lazım. Mehmet Efe 'Buğday Tanesi' filmini izliyor. Mehmet'in de doğuştan eli kolu yok. Beni Mehmet'le tanıştırdı. Ben yaşadım, benden sonra kimse yaşamasın. Mehmet Efe de ileride Türkiye'de çok güzel makamlarda bizi temsil edecek. Önceden elimi görünce kaçan çocuklar şimdi elime sarılıyor. Mehmet Efe de öyle olacak. Sağ olsun Başkan Fatma Şahin sayesinde Mehmet Efe'nin elini takıyoruz. Sevdiği takımın formasını da giyip hayali olan dijital oyun konsolunu oynayacak. Fatma Şahin'e ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Mehmet Efe Topraklık ise protez takıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti. "Vekilimizle tanıştığımızda daha fazla özgüvenli olmuştum. Buraya geldiğimizde de herkes bana çok iyi davrandı" dedi.

Anne Tuğba Yalçın ise belediye başkanının daveti ve desteği nedeniyle mutluluğunu ifade ederek teşekkür etti.