AK Partili eski başkan kazada eşini ve oğlunu kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesi D100 karayolu Balören köyü mevkiinde meydana gelen kazada, Erzurum'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan F.Ö. (48) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten alt yola düştü.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, araçta bulunan H.S. (63), Zeynep Pervane (39) ve Batuhan Pervane'nin (11) hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü F.Ö. ile A.Ö. (41) ise ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 kişinin hayatını kaybettiği feci kazada hayatını kaybeden bir çocuk ve bir kadının AK Parti Arifiye eski Gençlik Kolları Başkanı Üzeyir Pervane'nin eşi ve çocuğu olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybedenlerin cenazesi morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan eski başkanın evini ziyaret eden AK Parti'nin önemli isimleri başsağlığı diledi.