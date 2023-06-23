AK Parti’li Güler, Kore Ulusal Meclisi heyetini kabul etti

'EXPO 2030' İÇİN BUSAN'A DESTEK TALEBİ

Komite Başkanı Park Jae-Ho ise 'EXPO 2030' ev sahipliği için gittikleri Paris'ten yeni geldiklerini belirterek, Ankara'da ilk olarak Anıtkabir'e gittiklerini, ardından da Kore Parkı'nı ziyaret ederek Kore gazileri ile bir araya geldiklerini söyledi. Park Jae-Ho, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, uçak seferlerinin artırılması ve ortak bir üniversite kurmasıyla ilgili yapılabilecekleri değerlendireceklerini söyledi. Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinin Kore'de ilk ayak bastığı şehrin Busan olduğunu ifade eden Park Jae-Ho; Busan, Roma ve Riyad'ın aday olduğu 'EXPO 2030' için Busan'a destek istedi. Güler, konuk heyete Meclis'i gezdirdi...