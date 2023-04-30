Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Hamza Dağ: “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir para”
Giriş Tarihi: 30.4.2023 14:16 Son Güncelleme: 30.4.2023 14:27

AK Partili Hamza Dağ: “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir para”

6’lı koalisyonun ve ortağı HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TOKİ’nin konut verilerini çarpıttığını ve kuruma iftira attığını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu’nun şu an vadettiği konut ve arsa projelerin ise zaten TOKİ tarafından başlatılan projeler olduğunu ifade etti. Dağ, Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek “İnsan yalan performansınıza tanık olunca ‘Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir paraya’ diye düşünmeden edemiyor” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Hamza Dağ: “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir para”

6'lı koalisyonun ve ortağı HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) hakkında bir video paylaştı. TOKİ'nin 1984-1999 arasında 15 yılda, 1 milyon 139 bin 99 konut yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu, son 20 yılda 506 bin 361 konut yapıldığını ileri sürdü.

"KILIÇDAROĞLU TOKİ'YE İFTİRA ATIP YALAN SÖYLÜYOR"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise Kılıçdaroğlu'nun TOKİ iddialarını yalanlan bir açıklama yaptı. Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilk olarak "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kurumları itibarsızlaştırma' çalışmalarına şimdi de TOKİ hakkında yalan söyleyerek ve kuruma iftira atarak devam etmiş" ifadelerini kullandı.

TOKİ VERİLERİNİ TANE TANE İFADE ETTİ

Dağ, TOKİ hakkında verileri paylaşarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, tane tane ifade edelim ki idrak etmenizi kolaylaştırmış olalım; TOKİ 1984'te faaliyete başladı ve 2001 yılı itibariyle 43 bin 145 bağımsız bölüm yapmıştır. TOKİ AK Parti hükümetleri döneminde 1 milyon 200 bin (Yılda ortalama 60 bin) konut üretmiştir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NDA YALANIN BİNİ BİR PARA"

Sözlerini sosyal medyadan sürdüren Dağ, "Vadettiğiniz konut ve arsa projeleri, tarafımızdan başlatılmış ve kura sonuçları açıklanmaya başlanmıştır. 'Ben devleti bilirim' iddiasıyla gezen bir Cumhurbaşkanı Adayı olarak ya TOKİ resmi sayfasına bakmaktan dahi acizsiniz ya da yaren edindiğiniz yalan ve iftiradan kopamıyorsunuz. İnsan yalan performansınıza tanık olunca 'Kılıçdaroğlu'nda yalanın bini bir paraya' diye düşünmeden edemiyor" şeklinde yazdı.

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AK Partili Hamza Dağ: “Kılıçdaroğlu’nda yalanın bini bir para”
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