AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e tepki: Atatürk’ün koltuğunda mandacılık yapmaya utanmıyor musun!

"CHP GENEL BAŞKANINA ÜLKESİNİ ŞİKAYET ETMEK YAKIŞIYOR MU!"

Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Özgür Özel, yabancı medyaya çıktı, CNN International'ına ve BBC'ye mülakat verdi. 'Kendimizi terk edilmiş hissettik' dedi. Türkiye'yi şikâyet etti. Batı'dan yardım beklemek CHP Genel başkanına yakışıyor mu?

Sayın Özel Ne dedi? Dostlarımız bizi yanlız bıraktı" dedi. Ya sen hangi Parti'nin genel başkanısın? Manda ve himayeyi kabul etmeyen Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturmaktan hiç mi utanmıyorsun? Bu nasıl bir mandacı zihniyet? Bu nasıl bir katiline aşık olmak psikolojisi? Bunu anlamak mümkün değil.