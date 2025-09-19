AK Partili İnan Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi

İnan, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, kentte devam eden çöp yığınları ve çevre kirliliği sorununa tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de eleştiren İnan, şunları kaydetti: "Şehrin denizini bitirdiniz, çöplerle sokakları çürüttünüz, susuz bıraktınız. İzmir'i krizden krize sürüklüyorsunuz. Bu ibretlik tabloyu herkes görüyor. Ama Sayın Özel'in tek gündemi ne bu çöp yığınları ne de vatandaşın isyanı. Onun tek derdi rantçı dostlarını, kooperatif yolsuzluklarını ve kalpazanları aklamak."

BU ŞEHRİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

CHP'li belediyelerin İzmir'i içerisine düşürdüğü kriz ortamına karşı kararlı bir mücadele vereceklerini aktaran İnan, "Ama biz, İzmir'in öz evlatlarıyla bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız." ifadesini kullandı.