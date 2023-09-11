AK Partili İnan yerel seçimler için iddialı konuştu: Soyer son CHP’li belediye başkanı olacak

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti'nin seçim beyannamelerinde yer alan vaatlerin yüzde 100'e yakının hayata geçtiğini anlattı. 2023 Genel Seçimleri öncesi gençlere yönelik verilen vaatlerin de kısa süre içinde gerçekleştirileceğini kaydeden İnan, "Biz AK Parti olarak seçim beyannamelerimizin yüzde 95'ini gerçekleştirdik. Yeni kabinemiz kolları sıvadı. Gençlere seçim beyannamemizde söylediğimiz vaatler var; 10 GB internetten tutun, vergisiz telefon, evlilik kredisi gibi vaatlerimizi, gençlerimizle kavuşturacağız. Biz de sürecin takipçisi olacağız" dedi.

GENÇLERİN TALEPLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Gençlerin talep ve beklentileri noktasında ciddi çalışmalar yapıldığını anlatan İnan, "Gençlerin dünyadaki gelişmelerle ilgili beklentileri var. Her genç ayrı bir dünya. Daha yüksek eğitim şatlarının oluştuğu bir Türkiye hayal ediyorlar. Bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağına inanıyorlar. Üniversiteler, yurtlar, kampüsler alanında beklentiler var, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu konuda tam teşekküllü olarak çalışıyor. Genç işsizlikte büyük bir yol kat edildi ama nitelikli istihdam yani gençler hayalini kurduğu işte çalışmak istiyor. Bu kapsamda da üniversiteler ve açılan bölümler en büyük zemin. Bunun için çalışıyoruz. Dünyanın içinden geçtiği bir kriz var, bu rasyonelliği kabul ederek, gençlerimizin beklentilerini nasıl karşılarız noktasında çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"SOYER SON CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI OLACAK"

Gençlerin yerel yönetimler alanında büyük şikayeti olduğunu aktaran İnan, 31 Mart 2024'te İzmir'i Cumhur İttifakı'nın alacağını ve İzmir'in geri kalmışlığına son verileceğini kaydederek, "5 senelik Tunç Soyer dönemini tamamlıyoruz. İnşallah 2024'te son CHP'li belediye başkanı Tunç Soyer olacak. 25 senedir CHP'nin yönettiği bu kentte gençler adına yapılmış orta ve büyük ölçekli tek icraat var mı, yok, somut iş yok. İzmir diğer kentlerden çok daha geri planda kaldı. Esnaf, kadın, altyapı her alanda geri kalan bir İzmir var. Biz bu geri kalmışlığı 1 senede çözerek, diğer şehirlerle yarışır hale getireceğiz. Gücünü iktidardan alan bir anlayışla şehrimizi kalkındırmak istiyoruz. Bu kalkınmadan en büyük payı gençler alacak, istihdam alanında en başta. Ulaşımdaki sorunların çözümünde gençlerin büyük beklentisi var. Bayraklı'nın arka sokaklarında oturan bir gencimizin Ege Üniversitesine ulaşması ne kadar zor. Bu beyefendiler konuya Göztepe, Karşıyaka Yalı, Balçova'dan bakıyor. Girin şehrin arka sokaklarına, öteki İzmir'e, durum bambaşka. Biz AK Parti belediyeciliğini İzmir'e kazandırdığımızda, İzmir'in her yerine eşit hizmet götürecek, kronikleşmiş sorunların hepsini çözeceğiz. Arka sokaklardaki ailelerin hayatına doğrudan götüren bir anlayışı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

BİZİM İÇİN ÇOCUKLARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Çocuklar ve gençlere yönelik İzmir'de atılması gereken adım olduğunun altını çizen İnan, "Bizim için çocuklarımız çok önemli, onların neşesini çalmamalıyız. Bu kapsamda da belediyeye düşen çok görev var. Durum farklı olursa biz yine hükümetimizin tüm işlevleriyle hizmet götürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"7 EKİM'DE YEREL SEÇİM İŞARET FİŞEĞİNİ DE ATACAĞIZ"

Yerel seçim hazırlıklarının Cumhur İttifakı olarak devam ettiğinin altını çizen İnan, "AK Parti tüm seçim çevrelerinde, seçim hazırlığını Cumhur İttifakı olarak yoğun istişare ile sürdürmeye kararlı. 7 Ekim'de olağanüstü kongremiz var. Ardından yerel seçimlerin işaret fişeğini atacağız. Hazırlıklarımız devam ediyor. AK Parti'de seçimlere hazırlık çok profesyonel ilerler. Neyi, nerede, ne zaman, hangi şekilde yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Şehirlerimizdeki adaylarımızı, vaatlerimizi, ideallerimizi anlatacağız" dedi.