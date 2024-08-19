AK Partili İnan’dan Aslanoğlu’na sert çıkış!

İzmir'de günlerce süren yangın kabusunun ardından yerel siyasette de gerginlik devam ediyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'de çıkan yangınlarla ilgili bilgileri paylaşarak, "İtfaiye yetersiz kaldı" açıklamasında bulunan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a göndermede bulundu.

TÜRKİYE DÜŞMANLARINI BESLEMEKTEN BAŞKA VASFINIZ YOK

CHP'li Aslanoğlu'nun yaptığı göndermeden sonra AK Partili İnan'dan cevap gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan, "Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiç bir zaman İzmirliler olmadı. İzmir'e YAKIŞMIYORSUNUZ!" ifadelerini kullandı. İnan paylaşımının altına İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı su ve kanalizasyon idaresi İZSU Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanı Adem Kurtar'ın yasadışı terör örgütü PKK/YPG'yi destekleyen tweetlerinin ekran görüntülerini de ekledi.

GÖRDÜK SENİN ATEŞ SAVAŞÇILARINI YETERSİZ HERİF

İşte İnan'ın o paylaşımı; "Gördük senin ateş savaşçılarını yetersiz herif… Ne kadar terör sempatizanı, devlet düşmanı varsa hepsi himayenizde. Sonra 'neden yangını söndüremiyoruz?' diye düşünüp durmayın. Türkiye düşmanlarını, vatan düşmanlarını, bayrak düşmanlarını, din düşmanlarını beslemekten başka bir vasfınız yok. Sizin derdiniz hiç bir zaman İzmirliler olmadı. İzmir'e YAKIŞMIYORSUNUZ!"