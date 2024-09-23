Haberler Yaşam Haberleri AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e: Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?
Giriş Tarihi: 23.9.2024 16:30 Son Güncelleme: 23.9.2024 16:43

AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e: Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve oksijen seviyesinin azalması ile birlikte yaşanan balık ölümlerinin beraberinde getirdiği kötü koku üzerinden yerel yönetime yüklendi. İnan, "Cumhuriyetçiyim diyorsunuz, Atatürkçüyüm diyorsunuz... Yıl 2024; Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?" dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
AK Partili İnan’dan Büyükşehir’e: Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku üzerinden CHP'li yerel yönetime yüklendi.

İnan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetçiyim diyorsunuz, Atatürkçüyüm diyorsunuz... Yıl 2024; Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu? İnsanlar lağım kokusuyla beraber yaşıyor. Normalde deniz manzarasının bir kıymeti olur ancak bu kokuda onun da anlamı kalmadı. Kentin mirasını ancak bu kadar zayi edebilirlerdi!" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e: Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA