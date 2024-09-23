AK Partili İnan’dan Büyükşehir’e: Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu?

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve koku üzerinden CHP'li yerel yönetime yüklendi.

İnan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetçiyim diyorsunuz, Atatürkçüyüm diyorsunuz... Yıl 2024; Atatürkçülüğün nihai temsili bu koku mu? İnsanlar lağım kokusuyla beraber yaşıyor. Normalde deniz manzarasının bir kıymeti olur ancak bu kokuda onun da anlamı kalmadı. Kentin mirasını ancak bu kadar zayi edebilirlerdi!" dedi.