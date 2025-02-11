Haberler Yaşam Haberleri AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e 'pis su' çıkışı: İzmir umurlarında değil!
Giriş Tarihi: 11.2.2025 17:18 Son Güncelleme: 11.2.2025 17:56

AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e 'pis su' çıkışı: İzmir umurlarında değil!

Harmandalı Çöplüğünden sızan pis suları dereler kanalı ile İzmir Körfezine veren Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına suçüstü yakalandı. Büyükşehir Belediyesi hakkında idari işlem başlatan bakanlık çevre kirliliğine neden olduğu için 1.6 milyon lira idari para cezası kesti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kendi eli ile körfeze kirlilik akıtması tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan sosyal medya hesabından konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada bakanlığın Büyükşehire Körfez'i kirlettiği için ceza kestiğini hatırlattı ardından da, "Bakanlığımızın uyguladığı yaptırımlar dahi, hantal ve tembel CHP yönetimini harekete geçirmiyor. İzmir onların umurunda değil. Şehrimiz onların umurunda değil" dedi.

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AK Partili İnan’dan Büyükşehir’e ’pis su’ çıkışı: İzmir umurlarında değil!

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez'i kirlettiğini söyledi. "İzmir'imizin merkezinde, hemşehrilerimizin maruz kaldığı görüntüler ve kötü kokunun neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Harmandalı Katı Atık Tesisindeki atık suyu Harmandalı Deresi üzerinden İzmir Körfezi'ne bıraktığını tespit etmiştir" diyen İnan, "CHP'li yerel yöneticiler tarafından İzmir'e yapılan ihanet bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?

İnan şunları söyledi, "Pis atık suları halen daha İzmir Körfezine dökmek hangi aklın ürünüdür? Anlaşılan o ki; CHP yönetimi, İzmir'in tüm güzellikleriyle mücadele etmeye yemin etmiş! Bakanlığımız, İzmirli hemşehrilerimizin daha güzel koşullarda, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması için çalışırken CHP yönetimi aksi için gayret etmeye devam ediyor.

HAREKETE GEÇMİYORLAR

Bakanlığımızın uyguladığı yaptırımlar dahi, hantal ve tembel CHP yönetimini harekete geçirmiyor. İzmir onların umurunda değil. Şehrimiz onların umurunda değil" ifadelerini kullandı.

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AK Partili İnan'dan Büyükşehir'e 'pis su' çıkışı: İzmir umurlarında değil!
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