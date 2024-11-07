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Giriş Tarihi: 7.11.2024 12:29 Son Güncelleme: 7.11.2024 12:41

AK Partili İnan’dan Özel’e ‘Dilruba’ tepkisi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir programda Dilruba Kayserilioğlu hakkında “AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum” dedi. Özel’in yaptığı açıklamalar üzerine sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bu Dilruba ile şov yapacağım diye koskoca fuar açılışının gününü değiştirip korsan program yaptın” ifadelerini kullandı.

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AK Partili İnan’dan Özel’e ‘Dilruba’ tepkisi!

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

İEF'NİN AÇILIŞINDA PROTOKOLDE BİRLİKTE OTURMUŞLARDI

İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılışında protokolde, sokak röportajındaki konuşmalarından dolayı Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen ve daha sonra da tahliye olan Dilruba Kayserilioğlu ile oturan Özel katıldığı canlı yayın programında "Size bir sürpriz var' dediler. Dilruba geldi oturdu. AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen birisinin protokolde oturması ve sözlerini düzeltmeden oturmuş olması yanlış oldu. O yanlışa ben de ortak olmuş oldum" ifadelerini kullandı.

İNAN'DAN ÖZEL'E TEPKİ

Özel'in sözlerini hedef alan bir paylaşımda bulunan AK Partili İnan, şunları söyledi: "Bu Dilruba ile şov yapacağım diye koskoca fuar açılışının gününü değiştirip korsan program yaptın… Yalanlar ayağa dolanır. Takdir milletimizin… " ifadelerini kullandı.

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AK Partili İnan’dan Özel’e ‘Dilruba’ tepkisi!
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