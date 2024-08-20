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Giriş Tarihi: 20.8.2024 15:25 Son Güncelleme: 20.8.2024 15:41

AK Partili kadın milletvekilinden annelere destek ziyareti

Diyarbakır’da eski HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin eylemi sürürken, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
AK Partili kadın milletvekilinden annelere destek ziyareti

Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılan annelerin eylemi 1.814 gününe girdi. Bağlar İlçesindeki eski HDP İl Binası önünde sıcak havaya rağmen eylemlerinin sürdüren annelere destek ziyaretleri de yapılıyor. Anneleri bu kez bölgede 'Hanım Ağa' olarak bilinen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve beraberindeki partililer destek ziyaretinde bulundu. Annelerle bir süre görüşen AK Partili Milletvekili Ataman, annelerin azim, mücadele ve sabırla bin 814 gündür evlat nöbeti tuttuğunu anımsattı.

Evlatlarına kavuşmak için büyük bir sabır ve kararlılıkla mücadelelerini sürdüren Diyarbakır'ın güzel yürekli annelerini ve babalarını ziyaret ettiklerine dikkat çeken Ataman, şöyle dedi: "Yuvayı yapan ana yavruya yanmaz mı? Söz konusu evladı olduğunda "Beşiği Sallayan Dünyayı Sallar" diyen annelerin cesaretinin yenemeyeceği hiçbir örgüt, hiçbir kötülük yoktur. 3 Eylül 2024 tarihinde Diyarbakır Anneleri'nin 6'ıncı yıl dönümünde, umut dolu yüreklerle bir araya gelelim, her zamankinden daha güçlü bir şekilde sesimizi yükseltelim. Unutmayalım ki, bu onurlu duruş ve haklı mücadele tüm evlatlarımız içindir. Bir anne ve bölgenin bir kadın milletvekili olarak bütün anaların yüreğindeki yangın sönünceye kadar annelerimizin yanında olmaya devam edeceğim."

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AK Partili kadın milletvekilinden annelere destek ziyareti
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