AK Partili kadın milletvekilleri Narin’i yalnız bırakmadı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde kaybolduktan sonra cansız bedeni Tavşantepe köyüne yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Narin'in cansız bedeni köyünde toprağa verilirken, AK Partili kadın milletvekilleri de küçük Narin'i yalnız bırakmadı. Cenazeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmac, Narin'in tabutunu taşıdı.

Ardından kadın milletvekilleri Narin'in mezarına ellerine kürek alarak toprak atıp talihsiz kız için son görevlerini yerine getirdiler. SABAH'a konuşan AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Narin'in kaybolduktan sonra olayı yakından takip ettiğini belirterek, içinde hep bir umudun olduğunu söyledi. Ancak Narin'in cansız bedeninin bulunduğunu duyunca gözyaşlarına boğulduğunu belirten Ataman, "Narin hepimizin kızıydı. Narin hepimizin vicdanının sesiydi. Narin'in ölümü hepimizin yüreğini yaraladı" ifadelerini kullandı.