AK Partili kadınlar, Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk katili İsrail’i protesto etti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları, Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Üsküdar'da yaptıkları "Gazze'ye el ver" etkinliğinde Gazze'de İsrail'in saldırılarında çocukların katledilmesini protesto etti. Eyleme katılan kadın ve çocuklar, ellerini Filistin bayrağının renklerine boyayarak yere açılan beyaz örtüye bastı. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcı Fatma Betül Sayan Kaya da kadınlara destek verdi.

"HANGİ ÇOCUKLAR YAŞAM HAKKINA SAHİP"

Etkinlikte konuşan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Gönül isterdi ki bugün; çocuklarımıza hem ülkemizde hem de dünyada nasıl daha iyi şartlar sunarız, onlar için nasıl daha iyi bir gelecek haIrlayabiliriz bunları konuşalım. Fakat dünyanın birçok yerinde, kendi topraklarında "Yaşam Hakkı" ellerinden alınan çocuklar var. Birleşmiş Milletler, Çocuk Hakları Bildirgesi'nde; "Çocuk özel olarak korunur, özgürlük ve saygınlık koşullarında; bedensel, zihinsel, ahlaki, manevi ve toplumsal gelişmesine olanak sağlayacak fırsat ve kolaylıklardan yararlanır." derken acaba hangi çocuklardan bahsediyor? Hangi dil, din, ırk, renk ve cinsiyete sahip çocuklar; beslenme, barınma, sağlık, eğitim, eğlence haklarına ve hepsinden öte "Yaşam Hakkı"na sahip? Bugün bu soruları soruyoruz zira Gazze'de her geçen 10 dakikada, 1 çocuk öldürülüyor. Hayalleri, umutları, hayatı elinden alınan; sadece bir sayıdan ibaret olmayan 5 bin 5 yüz çocuk." dedi.

"ÇOCUKLARIN KELEBEKLERDEN DAHA AZ YAŞADIĞI DÜNYA"

Saliha Demirer, "Sözün bittiği değil artık insanlığın bittiği yerdeyiz. Dünyanın gözü önünde çocukların, kadınların, sivillerin başına bomba yağarken; bebekler annelerinin kucaklarında, karınlarında öldürülürken, Filistin'de bir soykırım yaşanırken, sağır edici bir sessizlik yaşıyoruz. Halkların ateşkes çağrısına özellikle özgür ABD, medeni batı ve onları yönetenler sessiz; insani ateşkese dahi sessiz. Biz ise onların umutlarına, yarınlarına; Gazze'nin çocuklarına el vermek için buradayız! Gazze'nin çocuklarını, daima hatırlamak için buradayız. Bombaların gölgesinde aç ve susuz hayat mücadelesi veren, yaşamasına hak tanınmayan Gazzeli çocuklar için "Artık yeter!" diyoruz. İnsanlık vicdanı ve yüce yaratıcı bu katliamı yapanları asla bağışlamayacak. Onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Fakat şunu göremiyorlar; bir avuç Filistinliden kurtulmaya çalışırken tüm vicdan sahibi dünya halklarını birer Filistinli yaptılar. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde; artık aramızda olmayan/olamayan, bu dünyada nefes almasına, yaşamasına hak tanınmayan çocuklar için Gazze'ye el veriyoruz. Çocukların ölmemesi, huzur içinde uyuması, neşeyle sokaklarda oynaması gerekir. Umuyoruz ki bir gün rüzgâr; çocukların çığlıklarını değil, neşeli gülüşlerini taşıyacak bizlere. Çocukların kelebeklerden daha az yaşadığı bir dünya istemiyoruz" diye konuştu.