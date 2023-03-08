AK Partili kadınlardan ‘Sıcak Sofralar’ kampanyası

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerden dolayı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hüzünlü olarak kutladıklarını belirtti. Depremin yaralarını hep beraber saracaklarını kaydeden İlhan, depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldıklarını ve depremzedeler sıcak sofralarını tekrar kursun diye 'Sıcak Sofralar' kampanyası ile mutfak setleri ulaştırdıklarını söyledi. Rabia İlhan, "İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden bu yana yanlarında olup yaralarını sarma gayretindeyiz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun" dedi.