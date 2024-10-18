AK Partili Kaya’dan büyükşehire ‘İnciraltı’ tepkisi: Birkaç müteahhitin çıkarlarını korumak için…

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kent merkezinde bakir kalan ender yerlerden biri olan İnciraltı bölgesi için daha önce mahkemelerin verdiği iptal kararlarını da dikkate alarak yeni bir plan hazırladı.

BÜYÜKŞEHİR YARGIYA TAŞIDI

Bakanlık planları geçtiğimiz aylarda askıya çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce planlara itiraz etti ardından da iptali istemiyle dava açtı.

TOPRAK SAHİPLERİ BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme planları bir kez daha iptal etti. Mahkemenin iptal kararı, uzun yıllardır imar bekleyen İnciraltındaki toprak sahipleri arasında büyük hayal kırıklığı yarattı.

KAYA TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti İzmir milletvekili Mahmut Atilla Kaya yaşananlara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Kaya: "İnciraltı Planlama sürecine ilişkin olarak, ilk derece mahkemelerine ve Danıştay'a yaklaşık 30 dava açılmış olup, bu davaların hemen hemen hepsinde yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiş, kimi davalarda ret ve düşme kararları verilmiştir. Ancak CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada, ilk derece mahkemesi maalesef iptal kararı vermiştir. Üstün kamu yararına rağmen, bilimsel olmaktan uzak bir bilirkişi raporu karara dayanak olmuştur. Yargısal süreçler devam etmektedir. İnanıyorum ki, Türk Yargısı sonuçta en doğru kararı verecektir. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi ve istemezükçülere de şunları söylemek isterim. İzmir'imizi sağlık turizminin merkezi yapacak İnciraltı Planı, bu şehrin geleceğidir. Planlama sürecini Bakanlığımız çok şeffaf yönetti, her kesimin fikrini aldı. Sizin de fikirleriniz istendi, birlikte toplantılar yapıldı. Amacınız katkı koymaksa, fikirlerinize her zaman açığız. Ancak, birkaç müteahhidin çıkarlarını korumak için, yıllardır ümitle bekleyen hemşerilerimizin umutlarını yıkmanıza, hayalleriyle oynamanıza müsaade etmeyeceğiz. Sizin, sağlık ve termal turizm temalı, yüksek kat olmaksızın, kentimize devasa bir yeşil alan kazandırılarak, İzmir'e değer katacak bir biçimde hazırlanan bu plana karşı çıkmanızın temel nedeni, İnciraltı'nda yer toplamaya doymayan müteahhit arkadaşlarınızın memnuniyetsizliğidir. Bunu da çok iyi biliyoruz. Bizim derdimiz vatandaştır, İzmir'dir, müteahhitlerin değil kentimizin çıkarlarıdır. Hemşerilerimiz müsterih olsun. İnciraltı, İzmir'in değerine değer katacak bir biçimde mutlaka planlanacaktır. Sürecin sonucunda kazanan İnciraltı olacak, kazanan İzmir olacaktır" ifadelerini kullandı.

PLANIN AYRINTILARINDA NELER VARDI?

Mahkemenin iptal ettiği planlar İnciraltı Turizm merkezi koruma amaçlı 4 imar planları toplam 513,28 hektarlık bir alanı kapsıyordu. Bu alanın 214 hektarlık bölümü (yüzde 41,73) imar planlarında ticaret, turizm, konut alanı olarak ayrılmıştı. 31 hektarlık kısmı (yüzde 6,12) ticaret turizm alanı, 15 hektar yüzde 3) büyüklüğündeki kısmı günübirlik tesis alanı, 21 hektar büyüklüğündeki (yüzde 4,20) kısmı ticaret alanı, 82 hektar büyüklüğündeki (yüzde 15) kısmı yeşil alan (park, rekraaktif alan ve pasif yeşil) alan, 120 hektar büyüklüğündeki kısmı (yüzde 23) yol, geriye kalan alanlar ise kamusal alanlar (eğitim, cami, tesis, yurt, sağlık, açık spor tesisi) olarak planlanmıştı. Ticaret, turizm ve konut alanları için ortalama kat yüksekliği 2 ila 3 kat arasında sınırlandırılmıştı.