AK Partili Kaya'dan İZBB Başkanı Tugay’ın "Uzundere’de bakanlıkla birlikte çalışalım” çağrısına yanıt: “CHP'ye güvenmek zor ama elimizi taşın altına koyacağız!”

Bakanlık tarafından askıya çıkarılan planlar açılan davalarla bir bir iptal edildi. Durum böyle olunca kura ile ev sahibi olma hakkı kazanan binlerce vatandaşın depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşma düşüncesi bir türlü gerçekleşmedi.

Önceki gün Karabağlar İlçesindeki mahalle muhtarları ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Uzundere'de birlikte çalışalım çağrısı yaptı. Tugay'ın açıklamalarına yanıt AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Tugay'ın çağrısına yanıt veren Kaya: "Bir kere iki kere değil, tam sekiz kere dava açıp insanlarımızı mağdur ettiniz. Şimdi de diyorsunuz ki, "Sorun büyük, çözülmesi lazım, bir komisyon kuralım, bakanlıkla beraber çalışarak bu işi yapalım". Tam CHP işi bir hikâye." İfadelerini kullandı. Kaya açıklamasının devamında ise, "Size güvenmek zor ama biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Kentsel dönüşüm Karabağlar için hayati bir konu ve bizim olmazsa olmazımız." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay, Karabağlar'da kentsel dönüşüm için yoğun bir çalışmaya gerek duyulduğunu söylemiş. Günaydın. Yıllardır bağırmaktan dilimizde tüy bitti, "Karabağlar'a yazık etmeyin, kentsel dönüşümü başlatalım, hemşehrilerimizi mağdur etmeyin" dedik. Vatandaşlarımızın rahatı için, İzmir'imizin ve Karabağlar'ımızın geleceği için elimizi taşın altına koyduk, bakanlık eliyle plan hazırlayıp yola koyulmak istedik, davalar açıp engellediniz!" ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETİ OLUŞTURAN SİZSİNİZ

Kaya, açıklamasının devamında ise,"Mağdurlar için komisyon kuralım" diyorsunuz, mağduriyeti oluşturan sizsiniz. Bir kere iki kere değil, tam sekiz kere dava açıp insanlarımızı mağdur ettiniz. Şimdi de diyorsunuz ki, "Sorun büyük, çözülmesi lazım, bir komisyon kuralım, bakanlıkla beraber çalışarak bu işi yapalım" Tam CHP işi bir hikâye." dedi.

SİZE GÜVENMEK ZOR AMA…

Açıklamasında "13 yıldır onlarca kez sizinle görüşüldü, hem yazılı hem de şifahi olarak defalarca görüşleriniz alındı. Her seferinde, "tamam bu sefer dava açmayacağız" dediniz, sonra arka kapıdan çıkıp mahkemeye koştunuz." Diyen Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlık ile beraber çalışalım" diyorsunuz, ne güzel söylüyorsunuz. Daha önce de beraber çalışıldı ama gelinen nokta ortada. Size güvenmek zor ama biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Kentsel dönüşüm Karabağlar için hayati bir konu ve bizim olmazsa olmazımız. İzmir'de deprem riski var. Bu riski minimize etmek için güçlü yapılar inşa etmek durumundayız. Kentsel dönüşüm bu açıdan da kaçınılmazdır. Bakanlık ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşme başlıklarına bu konuyu da ekleteceğiz. Sözleriniz havada kalmasın, hak sahiplerinin hakkının ve hukukunun korunduğu, adil bir paylaşımın esas alındığı kentsel dönüşümü sağlayalım.

Hadi bakalım, samimiyseniz görelim!" ifadelerini kullandı.