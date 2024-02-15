AK Partili Konak Adayı Çankırı’dan ‘Sevgililer Günü’ çıkarması! Karanfil dağıttı, sokak müzisyenleriyle şarkı söyledi

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, sahadaki yerel seçim temposunu hane ziyareti, mahalle buluşması ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek devam ettiriyor. Günün ilk programını Ege Karedeniz Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu ve üyeleriyle gerçekleştiren Çankırı'ya katılımcılar 31 Mart'ta tam destek sağlayacaklarının sözünü verdi. Buluşmanın adresi Karadenizliler olunca fıkralar da haliyle kahkahalara neden oldu. Türk Halk Edebiyatının önemli bir unsurunu içeren fıkraların aslında yaşamı yansıttığını kaydeden Çankırı, "Karadeniz'in sert ve soğuk iklim şartlarında, yöre insanının titiz mizacından ve hayatından kaynaklanan fıkralar aslında zaman zaman içinde bulunduğumuz durumları bize gülümseterek özetliyor. İnşallah biz de 1 Nisan sabahına yüzümüzde millete hizmet etmenin tebessümü ile uyanırız." dedi.

STK'LAR DEVLETİN AYNASI

Çankırı ardından 12 yıldır kentte sosyal yardım işlerinde adından sıkça söz ettiren İnsan İçin Umut Derneği'ni ziyaret etti. İzmir'de çarpık kentleşme neticesinin en çok Konak'ta dezavantajlı bölgeler doğurduğunu belirten Dernek Başkanı Menşure Gökçe, ilçeye vizyon kazandıracak her projeyi desteklediklerini söyledi. Çankırı da, sivil toplum kuruluşlarının devletin aynası olduğunu ve bugüne kadar devletin yükünü hafifleten, devletin de her daim sıcak elinin üzerlerinde hissettiren adresler olduğunu açıkladı.

KLARNET EŞLİĞİNDE 'DUYANLARA DUYMAYANLARA'

Başkan Adayı Çankırı, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne ithafen Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Caddeyi karış karış gezerek genç, yaşlı, çocuk, kadın erkek demeden herkese karanfil dağıtan Çankırı'ya girdiği kafelerde ilgi oldukça yoğundu. Klarnet eşliğinde 'duyanlara duymayanlara' isimli parçasına eşlik etti, "31 Mart'ta Konak hizmetle tanışacak. Duyanlar duymayanlara anlatsın." demeyi de ihmal etmedi.

"ŞIPSEVDİ OLANLARDAN OLMADIK, MİLLETİMİZE SONSUZ SEVGİYLE BAĞLANDIK"

"Gerçek sevgi içinde emek ve hizmet barındırıyorsa ancak mümkündür." diyen Çankırı şunları söyledi: "Biz milletine aşık bir duruşla bugüne kadar siyasi duruşumuzu sergiledik. Siyasetin liste yarışı olmadığını, bu yolun koltuklardan ve sıralamalardan geçmediğini en iyi bilenlerdeniz. Biz siyaseti hizmet yolunda eserlerle ortaya koyanlardanız. Aksini düşünmek akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Yönetimi elinde bulunduranlar bugüne kadar bu kente bir çivi bile çakmazken biz İzmir'i 30 ilçesini gönlümüzle kucaklıyoruz. Şıpsevdilik bizim işimiz değil. Biz milletimize sonsuz bir sevgi bağıyla bağlıyız. Ve milletimiz de bizleri görüyoruz ki 22 yıldır bağrına bastı. Siyasetin hizmetle buluştuğu, eser siyasetinin yapıldığı bir aşk var ortada. Çünkü bu gerçek bir aşk hikayesi. Sevmenin temelinde öteki-beriki, bugünü-yarını yoktur. Milletle el ele, gönül gönüle olmanın sonsuzluğunu yaşıyoruz. Ama birilerinin telaşı belli. Seçim sonrası karneler ortaya çıkınca gerçek maksatlarının makam ve ambalaj olduğunu görüyoruz."