AK Partili meclis üyesine silahlı saldırı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde AK Partili belediye meclis üyesi Şükrü Erhal, kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile bacaklarından vuruldu. Saldırı, önceki akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi Sancak 2'nci Sokak'taki bir çocuk parkında meydana geldi. Eşi ve çocuğuyla parkta bulunan Erhal'a, motosikletle gelen bir kişi tabanca ile ateş etti. Erhal, bacaklarına isabet 3 mermi ile yaralandı. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, motosikletle olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. DHA