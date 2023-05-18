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Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:39 Son Güncelleme: 18.5.2023 13:55

AK Parti'li olduğu için İBB misafirhanesinden atılmak istendi

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yüzde 70 engelli raporu olan kanser hastası 40 yaşındaki Ümit Gülakar, oy kullanmak için geldiği İstanbul'da kaldığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki misafirhaneden AK Parti'li olduğu için çıkartılmak istendiğini iddia etti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
AK Parti’li olduğu için İBB misafirhanesinden atılmak istendi

Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 40 yaşındaki Ümit Gülakar, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanmak için AK Parti tarafından arandı. Bileti AK Parti tarafından alınan Gülakar, İstanbul'a gelerek seçmen kaydının bulunduğu Kartal'da oyunu kullandı. Sonrasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda bulunan misafirhanede kalmaya başladı. Burada kaydı alınırken neden geldiniz şeklinde sorulması üzerine, "Seçim için geldim, AK Parti'liyim" diye cevap verince görevliler tarafından kötü muameleye kaldığını iddia etti.

AK PARTİ'Lİ OLDUĞUM İÇİN"

Yaşadıklarıyla ilgili konuşan Ümit Gülakar, "Manisa Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordum. AK Parti tarafından aranarak İstanbul'a geldim. Biletimi onlar aldı. Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece 01.35 sıralarında İstanbul'a geldim. Kartal'da oyumu kullandım. İBB'nin otogardaki misafirhanesi uygun olduğundan burada kalmaya başladım. Burada kaydım oluşturulurken 'neden geldin nereden geldin' diye sorulunca seçim için geldiğimi AK Parti'li olduğumu biletimi onların aldığını söyledim. Bunun üzerine bana sürekli sorun çıkartmaya başladılar. Geldiğimden bu yanı siyasi görüşümden dolayı İBB'nin güvenlik ve personelleri tarafından sözlü tacizlerine uğramaktayım. Yarın buradan gideceksin diyerek gece yarısı 05:00 civarında uykumdan kaldırıldım. Bu çirkin hadiselere maruz kalmaktayım. Üzerime iftiralar atılmakta uyuşturucu kullanıldığım iftirasına maruz kalmaktayım. Multiple Miyelom Kanser hastasıyım yüzde 73 engelli raporum var. Benim en fazla iki veya üç gün kalınabileceğini söylüyorlar bir hafta kalan var 3 ay kalan var. Sırf AK Parti'li olduğum için bu davranışlara maruz kalmaktayım. Bu resmen zulüm başka bir şey değil" dedi.

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AK Parti'li olduğu için İBB misafirhanesinden atılmak istendi
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