AK Partili Saygılı yerel yönetimlere yüklendi: Belediyeyi batırdılar, İzmir’i yaktılar!

Kent hayatını, gündelik hayatı, sosyal hayatı kolaylaştıran, geleceği öngörerek adımlar atan hizmet anlayışını, başladığı işi bitiren icraat belediyeciliğini, yapılan yatırımları; belediye ile halk arasındaki güven ve uyumu göreceksiniz. Bu tabloyu İzmir Büyükşehir'de, 30 ilçede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeter ki; İzmirliler, bizi bu yolda yetkilendirsin. Bizde pilavdan dönen olmaz. Sözümüz, namustur. Şehirlerimizin kaderini belirleyecek olan bu önemli süreçte, birlik ve beraberlik içinde, yüksek bir motivasyonla hareket ederek büyük bir başarı elde etme azmimizle dolup taşıyoruz. Her bir teşkilat mensubumuz, bu kutlu yolda hemşerilerimizin taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak için gayret sarf etti. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, teşkilatımız hazır, motivasyonumuz yüksek ve hizmet odaklı adaylarımızla birlikte bu seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğimize olan inancımız tamdır. Hemşerilerimizin güçlü desteğiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş bir hizmet anlayışıyla İzmir'de büyük başarılar elde edeceğimizi inanıyorum" ifadelerini kullandı.