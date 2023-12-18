AK Partili Saygılı yerel yönetimlere yüklendi: Belediyeyi batırdılar, İzmir’i yaktılar!

AK Parti İzmir İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, yerel yönetimlere yönelik sert eleştirilerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerine dair açıklamalarda bulunan Saygılı, CHP'li belediyelerin verdiği sözleri tutamadığını hatırlattı. Konuşmasına 'beceriksizlik' eleştirileri ile başlayan İl Başkanı Bilal Saygılı, "Gelin kalktı; köyü yaktı. Anadolu'da; ' Gelin kalktı, köyü yaktı.' diye bir tabir vardır. Kayın babasına bir bardak su vermek için ayağa kalkan gelin, bir elini vurmuş süt kovasını devirmiş, bir ayağını kaldırmış yağ tulumu devrilmiş. Arkasına dönmüş, gaz lambasını yere düşürmüş. Ev de yanmış, köy de yanmış. CHP, İzmir'de belediyecilik yapacağım diye 25 yıldır o koltukta. Son 5 yılda ise ne idarecilik yapabildiler ne de İzmir için bir çivi çaktılar. Belediyeyi batırdılar, İzmir'i yaktılar. Bütçede buhar oldu; verdikleri sözler de… Elle tutulmayacak işler için şölenler yapmaktan öteye geçemediler. Sütü de devirdiler, evi de köyü de yaktılar, beceriksizlikleri boylarını aşıp başları sıkıştıkça da 'çelme taktılar' demekten de utanmadılar" dedi.
BALIK BİLE TUTAMAZLAR
Verilen sözleri hatırlatan Saygılı, "'Söz verdik, tuttuk' diyorlar; balık bile tutamazlar! 5 yıldır; 'Konuşmayın harekete geçin, söz verdiniz madem, yapın! Anlatmayın gösterin' diyoruz. Ortada sadece laf kalabalığı, laf ebeliği; İzmir'in sokaklarında ise rengârenk reklam panolarından başka hiçbir şey yok. Belediye binasının yerinde yeller esiyor; onların başında kavak yelleri! Yeni belediye binası muamma, kentsel dönüşüm muamma, Körfez temizliği, Buca Metrosu, Karşıyaka Stadı, Buca-Otogar Yolu muamma. Derelerin ıslahı, kanalizasyon yağmur suyu hatları muamma. Tarım kooperatifleri muamma. Bütçede kocaman bir kara delik. Belediye Şirketleri kim kime dumduma. Yollar, caddeler mayın tarlası. Tek marifetleri; yağmur yağdığında 'İzmir Gölü'nde kayıklı ulaşım seferleri! Sorsak; yurt dışından basın açıklaması yapıp ' turistik gezi' derler…" diye konuştu.
İZMİR'İ BU GİRDAPTAN KURTARMAYA KARARLIYIZ
AK Parti olarak İzmir'i kazanmaya hazır olduklarını belirten Saygılı, "İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya kararlıyız! CHP'nin elinde enkaza dönüşen; giderek aşağı çektikleri İzmir'i bu girdaptan kurtarmaya hazırız. Yeter ki; İzmir halkı bu kez 'hizmet' desin; 'icraat' desin. Yeter ki; yaşadıkları şehrin geleceğini çalan bu belediyeciliğe, bu işbilmezliğe 'dur' desin. Biz hazırız; söz nasıl tutulur göstermeye; körfezde nasıl yüzülür, kentsel dönüşüm nasıl yapılır göstermeye. Alt yapısıyla, ulaşımıyla, sosyal donatı alanlarıyla, doğasıyla, üretimiyle, insanlarıyla bir şehir nasıl olur göstermeye hazırız. Bu kez İzmirlilerin sandığa gidip bu sıfır icraat karşısında; gün gün gerilettikleri İzmir fotoğrafı karşısında 'otur sıfır' diyerek tepkisini göstermesini bekliyoruz. CHP belediyeciliği; mezun olup diploma alamayacak kadar çok sınıfta kalmıştır. Uzaklara gitmeyin… AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın İzmir'in yerel idaresinde olduğu ilçelerimize dönüp bakınız. Belediye başkanlarının başarılarına; değişen ve gelişen kentsel dokuya bakınız. Ne mi göreceksiniz?
Kent hayatını, gündelik hayatı, sosyal hayatı kolaylaştıran, geleceği öngörerek adımlar atan hizmet anlayışını, başladığı işi bitiren icraat belediyeciliğini, yapılan yatırımları; belediye ile halk arasındaki güven ve uyumu göreceksiniz. Bu tabloyu İzmir Büyükşehir'de, 30 ilçede de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yeter ki; İzmirliler, bizi bu yolda yetkilendirsin. Bizde pilavdan dönen olmaz. Sözümüz, namustur. Şehirlerimizin kaderini belirleyecek olan bu önemli süreçte, birlik ve beraberlik içinde, yüksek bir motivasyonla hareket ederek büyük bir başarı elde etme azmimizle dolup taşıyoruz. Her bir teşkilat mensubumuz, bu kutlu yolda hemşerilerimizin taleplerini ve beklentilerini en iyi şekilde anlamak için gayret sarf etti. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, teşkilatımız hazır, motivasyonumuz yüksek ve hizmet odaklı adaylarımızla birlikte bu seçimlerde büyük bir başarı elde edeceğimize olan inancımız tamdır. Hemşerilerimizin güçlü desteğiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş bir hizmet anlayışıyla İzmir'de büyük başarılar elde edeceğimizi inanıyorum" ifadelerini kullandı.