AK Partili Saygılı’dan Büyükşehir’e ’maaş’ salvosu... İşçilerin rızıklarına göz diktiler!

İzmir'de DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 1,2, 3 ile 9 No'lu şubeler İzelman ve İzenerji çalışanlarının maaşlarının üç gün gecikmeli yatırılacak olmasına tepki göstererek iş bıraktı. Sabah erken saatlerde sendika binası önünde toplanan yaklaşık 25 bin işçi 'Bıçak kemiğe dayandı' pankartı açıp Basmane meydanındaki büyükşehir belediye hizmet binasına yürüdü.

İzmir'de maaş krizi devam ederken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile başta İzmir Büyükşehir olmak üzere CHP'li belediyelere yüklendi.

SON PERDE İFLASTIR!

Yaptığı açıklamada İzmir'de CHP belediyeciliğinin tamamen iflas ettiğini belirten Saygılı, "İzmir'e hizmet eden emekçilerin kursağından geçecek helal lokmaya ve işçilerin rızıklarına göz dikenlerin oyunundaki son perde iflastır" ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM

"CHP Belediyeciliği İzmir'de tümüyle iflas etmiştir. İzmir'i yatırım, proje ve eserlerle yükselten hükümetimize ve bakanlarımıza laf atmayı, ucuz muhalefet hamuruyla bayat siyaset mamulü üretmeyi iş zannedenler duvara toslamışlardır. İzmir'e hizmet eden emekçilerin kursağından geçecek helal lokmaya ve işçilerin rızıklarına göz dikenlerin oyunundaki son perde iflastır. İzmir'i yöneten belediye aklına buradan sesleniyorum. Bankamatik çalışanlarınıza, eğlence ve keyfiyete harcadığınız kaynakları kesin ve evine ekmek götürmek için alın teri döken insanların maaşlarını ödeyin." İfadelerini kullandı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Saygılı'nın paylaşımının altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki göstererek belediye bünyesinde çalışan işçilerin maaşlarının bir an önce yatırılmasını istedi.