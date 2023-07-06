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Giriş Tarihi: 6.7.2023 11:40 Son Güncelleme: 6.7.2023 12:18

AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'nun canlı yayın davetine cevap!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığı denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı su ve kanalizasyon idaresi İZSU tarafından işletilmekte olan 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi olmadığını tespit etti. Ardından da İZSU’ya eksikleri tamamlaması için 3 ay süre verip çevre kanununun ilgili maddesi uyarınca toplamda 5 milyon lira para cezası kesti. Türkiye İzmir’de yaşanan çevre skandalını SABAH’ın manşetine taşıdığı haberle öğrendi. Yaşanan şok gelişme sonrası AK Parti İzmir milletvekili Şebnem Bursalı açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibini çevre yüzsüzü ilan etti.  Köşeye sıkışan İzmir Büyükşehir Belediyesi her zamanki gibi hedef şaşırtarak topu bakanlığa attı.  CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’yı canlı yayında arıtma tesisleri sorununu tartışmaya davet etti.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’nun canlı yayın davetine cevap!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na canlı yayın yanıtı geldi. Twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Saygılı, "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Ama yerinde… Sokakta… Ama önce; askıda bıraktıkları pek çok merak edileni; özellikle de Kendilerini, Örnekköy vakası gibi, üstüne yattıkları açıklamaları yapmaya; sonra da her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum." dedi.

SOKAKTA BULUŞALIM

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Arıtma tesisleri dâhil, körfez kirliliği ve kokudan kent içi ulaşıma; alt yapıdan yarım bıraktıkları yatırımlara ve Kemeraltı'na kadar her sorunu hem de. Ama yerinde… Sokakta… Körfezi körfezde, buraya akan derelerin kenarlarında; trafiği trafikte, yatırımları kağnı hızıyla bile ilerlemeyen inşaat alanlarında konuşalım… Ama önce; askıda bıraktıkları pek çok merak edileni; özellikle de Örnekköy konut projesinde, vatandaşın canı hiçe sayılarak, malzemeden çalma skandalına açıklık getirselerdi. İzmir, geçiştirilmeyecek kadar zekâ küpü, sorunları sosyal medyada iki satıra sıkıştırılmayacak kadar büyüktür! Kendilerini, Örnekköy vakası gibi, üstüne yattıkları açıklamaları yapmaya; sonra da her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum. Sokakta buluşalım…" ifadelerini kullandı.

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AK Partili Saygılı'dan CHP'li Aslanoğlu'nun canlı yayın davetine cevap!
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