AK Partili Saygılı’dan CHP’li Aslanoğlu’nun canlı yayın davetine cevap!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na canlı yayın yanıtı geldi. Twetter hesabı üzerinden açıklama yapan Saygılı, "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Ama yerinde… Sokakta… Ama önce; askıda bıraktıkları pek çok merak edileni; özellikle de Kendilerini, Örnekköy vakası gibi, üstüne yattıkları açıklamaları yapmaya; sonra da her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum." dedi.

SOKAKTA BULUŞALIM

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İzmir'in tüm sorunlarını her platformda tartışmaya varım. Arıtma tesisleri dâhil, körfez kirliliği ve kokudan kent içi ulaşıma; alt yapıdan yarım bıraktıkları yatırımlara ve Kemeraltı'na kadar her sorunu hem de. Ama yerinde… Sokakta… Körfezi körfezde, buraya akan derelerin kenarlarında; trafiği trafikte, yatırımları kağnı hızıyla bile ilerlemeyen inşaat alanlarında konuşalım… Ama önce; askıda bıraktıkları pek çok merak edileni; özellikle de Örnekköy konut projesinde, vatandaşın canı hiçe sayılarak, malzemeden çalma skandalına açıklık getirselerdi. İzmir, geçiştirilmeyecek kadar zekâ küpü, sorunları sosyal medyada iki satıra sıkıştırılmayacak kadar büyüktür! Kendilerini, Örnekköy vakası gibi, üstüne yattıkları açıklamaları yapmaya; sonra da her başlığı yerinde konuşmaya davet ediyorum. Sokakta buluşalım…" ifadelerini kullandı.