AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘çöp, çamur, çukur’ yanıtı ’’Madem öyle; çözseydi’’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkani Tunç Soyer kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan ķentteki çöp, çamur ve bozuk yol sorununun çözülmeyecek sorunlar olmadığıni belitip yeni dönemde yapmayı planladığı projer hakkında açıklamalarda bulundu. Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygıli sosyal medya hesabından açıklama yaparak Soyer'e yanıt verdi.

Saygılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı, ''Madem öyle; çözseydi! İzmir'in yıllardır maruz kaldığı çöp, çamur, çukur sorunlarını çözmenin kolay olduğunu söyleyen bir belediye başkanına ancak bu söylenebilir; "Madem öyle, çözseydin!" CHP'li Tunç Soyer'in sözleri aslında bir itiraf gibi! Bir yandan bu sorunları çözemediğini kabul ediyor, diğer yandan küçümsüyor! Başarısızlığı tescillenip yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca; hangi dala tutunacağını, hangi konuda demagoji yapacağını şaşırmış durumda! Hakkındaki araştırma kararı bitti, şimdi yine genel siyasete soyundu!

Soyer'in 4,5 yıldır çözmek için parmağını kıpırdatmadığı 'çöp, çamur, çukur' sorunları üstünden bile PR yapmaya çalışması, içinde bulunduğu durumun vahametini gösteriyor. İzmir'in bu zihniyetle, bu basiretsizlikle kaybedecek zamanı kalmadı. Halkımız artık hizmet almak istiyor ve karnı boş lafa doyan İzmirliler o tarihi gün için geri sayıyor…''