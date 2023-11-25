Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘çöp, çamur, çukur’ yanıtı ’’Madem öyle; çözseydi’’
Giriş Tarihi: 25.11.2023 17:19 Son Güncelleme: 25.11.2023 17:52

AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘çöp, çamur, çukur’ yanıtı ’’Madem öyle; çözseydi’’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, çöp, çamur, çukur sorunlarını çözmenin kolay olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyeri’e, "Madem öyle, çözseydin! ‘çöp, çamur, çukur’ sorunları üstünden bile PR yapmaya çalışması, içinde bulunduğu durumun vahametini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ERTAN GÜRCANER
AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘çöp, çamur, çukur’ yanıtı ’’Madem öyle; çözseydi’’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkani Tunç Soyer kamuoyunda sıkça eleştiri konusu olan ķentteki çöp, çamur ve bozuk yol sorununun çözülmeyecek sorunlar olmadığıni belitip yeni dönemde yapmayı planladığı projer hakkında açıklamalarda bulundu. Soyer'in açıklamalarına tepki gösteren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygıli sosyal medya hesabından açıklama yaparak Soyer'e yanıt verdi.

Saygılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı, ''Madem öyle; çözseydi! İzmir'in yıllardır maruz kaldığı çöp, çamur, çukur sorunlarını çözmenin kolay olduğunu söyleyen bir belediye başkanına ancak bu söylenebilir; "Madem öyle, çözseydin!" CHP'li Tunç Soyer'in sözleri aslında bir itiraf gibi! Bir yandan bu sorunları çözemediğini kabul ediyor, diğer yandan küçümsüyor! Başarısızlığı tescillenip yeniden aday gösterilmeyeceğini anlayınca; hangi dala tutunacağını, hangi konuda demagoji yapacağını şaşırmış durumda! Hakkındaki araştırma kararı bitti, şimdi yine genel siyasete soyundu!

Soyer'in 4,5 yıldır çözmek için parmağını kıpırdatmadığı 'çöp, çamur, çukur' sorunları üstünden bile PR yapmaya çalışması, içinde bulunduğu durumun vahametini gösteriyor. İzmir'in bu zihniyetle, bu basiretsizlikle kaybedecek zamanı kalmadı. Halkımız artık hizmet almak istiyor ve karnı boş lafa doyan İzmirliler o tarihi gün için geri sayıyor…''

EN ÇOK OKUNANLAR

Çalışan emekli 5 bin TL ikramiye alacak: Başkan Erdoğan emekliye müjdeyi verdi
43 yıl sonra serbest kalan Filistinli kadın İsrail zulmünü anlattı: Baskı, azap, aşağılama...
Ankara’da bir gürültü vakası daha... Asansör tamir eden baba oğul öldürüldü, anne yaralı
80 maddelik torba yasa geliyor! AK Parti Meclis'e sundu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Başkan Erdoğan: Gıda güvenliği stratejik hale geldi!
Sanchez'den AB ülkelerine Gazze resti: Filistin'i tanıyacağız
‘Batılılar bize demokrasi dayatamaz’
Doğu Akdeniz’de dev tatbikat
Akşener ve CHP’nin ‘abla’ siyaseti
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘çöp, çamur, çukur’ yanıtı ’’Madem öyle; çözseydi’’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA