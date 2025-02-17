AK Partili Sincan Belediyesi’nden gönüllere dokunan hizmet: Her gün 1300 kişiye sıcak yemek

AK Partili Sincan Belediyesi'nin yıllardır başarıyla sürdürdüğü bu anlamlı hizmet, vatandaşlardan tam not alıyor. Belediye ekipleri, yemek yapma imkânı olmayan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırarak onların hem gönlünü kazanıyor hem de sofralarına bereket getiriyor.

HER GÜN 1300 KİŞİYE 2 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK

Sincan Belediyesi'nin aşevinde her gün kazanlar kaynıyor, aşçılar büyük bir özenle yemekleri hazırlıyor. 460 hanede yaşayan 1300 ihtiyaç sahibine her gün iki öğün yemek ulaştırılıyor. Özenle hazırlanan menülerde çorba, ana yemek, içecek, tatlı ve meyve yer alıyor. Lezzetli yemekler tek kullanımlık hijyenik kaplarda paketlenerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

Bu hizmetten yararlanan vatandaşlar, hem yemeklerin kalitesinden hem de belediyenin duyarlılığından oldukça memnun. Sincan Belediyesi'nin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten ihtiyaç sahipleri, Başkan Murat Ercan'a teşekkürlerini iletiyor.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK HİZMET

Sincan Belediyesi, sadece yemek yardımıyla değil, birçok sosyal yardım projesiyle de ihtiyaç sahiplerine destek oluyor. Gıda kolisi yardımlarından sağlık hizmetlerine, kıyafet desteğinden sosyal etkinliklere kadar birçok alanda vatandaşların yanında yer alıyor. Özellikle kış aylarında sıcak yemek hizmetinin büyük bir önem taşıdığını belirten yetkililer, bu hizmetin kesintisiz devam edeceğini vurguluyor.

AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu uygulama, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Sosyal yardımlar konusunda örnek projeler hayata geçiren Sincan Belediyesi, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.