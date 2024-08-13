AK Partili Vekil Çankırı’nın gündeme taşıdığı Onat Tüneli mağdurlarına büyükşehirden yeşil ışık

İzmir'e ulaşım ağında nefes aldırması beklenen ancak yapım çalışmaları nedeniyle oluşturduğu mağduriyetlerle gündemde olan Buca Onat Tüneline ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında yeni bir gelişme yaşandı. 2025 yılında yapımı tamamlanması beklenen ancak çalışmalarıyla tartışmalara neden olan Buca ile Bornova'yı kesintisiz birbirine bağlayacak olan Buca Onat Tünelinin çalışmaları sırasında bölgede hasar oluşan taşınmazların satın alınması için ilgili önerge İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oy birliği ile bütçe ve hukuk komisyonuna sevk edildi.

VEKİL ÇANKIRI YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'da Mayıs ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Komisyonu tarafından Saygı, Mehmet Akif ve Atamer mahalle sakinlerine gönderilen tebligatı hatırlatarak; "Önce alternatif yer göstermeden vatandaşları evlerinden etmek istediler şimdi de çoktan alınması gereken bir kararı komisyonlara göndererek karar çıkmasını bekliyorlar. 'İzmir'in en uzun tünelinde kesintisiz ulaşım' diye çıkılan yolda projenin kazanımlarını konuşmak gerekirken, ev ve iş yerlerinde çatlakların meydana geldiği vatandaşlar için ne yapabiliriz? diye düşünüyor dertleniyoruz. Derdimizle dertlenmesi gereken Büyükşehir Belediyesi umarım bu kez vatandaşlarımıza rahat nefes aldıracak bir karara imza atar. Bütçe ve hukuk komisyonunda inanıyoruz ki vatandaşlarımıza ikinci bir mağduriyet oluşturacak adımdan imtina ederek yarar sağlayacaktır. Çünkü biz İzmir'de hangi taşın altı üstü farketmeksizin, ayırmadan - kayırmadan, yarım kalan, bitirilemeyen tüm projelerin takipçisiyiz. Her konuda olduğu gibi Onat tüneli mağdurlarının da sesi olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.