AK Partili Yayman: 2023 yılı bütçesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci yüzyılın bütçesidir

2023 yılının bütçesinin sadece Türk demokrasi tarihi bakımından değil, dünya tarihi bakımından da eşine az rastlanır bir bütçe olduğunu kaydeden Yayman, "Bu bütçeyi yapan AK Parti'dir. Bu bütçeyi yapan AK Parti hükümetleridir, bu bütçeyi yapan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten sonsuza kadar payidar olacaksa bu, güçlü yönetim, istikrarlı siyaset ve gerçekten güçlü bir kalkınmayla olacak. İşte, Türkiye bugün dünyanın 16'ncı büyük ekonomisiyse, Avrupa'nın 6'ncı büyük ekonomisiyse bu, Allah razı olsun, hükümetlerimiz sayesinde olmuştur" diye konuştu.

Konuşmasında Hatay'da gerçekleştirilen projelere de değinen Yayman, "Hatay'ımızda Tahtaköprü Barajı, Büyük Karaçay Barajı, Reyhanlı Barajı ve diğer göletlerimizle sulama alanında çok büyük eserler AK Parti döneminde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, Amanos Tüneli tüm Hataylı hemşehrilerimizin bir talebi ve dileği olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde imzadadır. Biz, Hatay'da Cumhur İttifakı vekillerimizle, il başkanlarımızla gece gündüz çalışmak suretiyle 21'inci yüzyılın Türkiye'sini kurmak ve Türkiye Yüzyılını gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.