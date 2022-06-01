AK Parti’li Yılmaz, “Bolu Belediye Başkanı’nın ahlaksız tavrını ve partisinin iki yüzlü tutumunu kınıyorum”

TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın, kadın meclis üyesine yönelik infiale neden olan ifadelerine tepki gösterdi. CHP'li yöneticilerin de Özcan'ın açıklamalarına sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Milletvekili Yılmaz, "Her daim kadınların karar alma mercilerinde yer alması gerektiğinden bahseden CHP, CHP'li Bolu Belediye Başkanını, meclis toplantısı esnasında söz almak için el kaldıran belediye meclis üyemize yönelik, 'Bana el sallama hanımefendi. Ben evli barklı bir adamım, ayıp oluyor' şeklindeki utanmaz ve hadsiz cevabına sessiz kalmıştır. Özellikle kadın vekillerinden de tek bir kınama dahi gelmemiştir" dedi.

CHP'nin iki yüzlü bir tavır sergilediğini kaydeden Yılmaz, "Bu yaman çelişki, işlerine geldiği gibi bazen ağaç, bazen sanatçı, bazen çocuk, bazen de kadında yaşanmaktadır. Belediye Başkanının bu ahlaksız tavrını ve patisinin iki yüzlü tutumunu şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN TANE TANE SORDUĞU SORULARA EN KISA SÜREDE CEVAP BEKLİYORUZ'

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yönelttiği sorularla ilgili olarak da, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, grup toplantımızda Kılıçdaroğlu'nun anlayacağı şekilde tane tane ve madde madde sorduğu sorulara en kısa zamanda cevap beklediğimiz ifade ediyorum" dedi.