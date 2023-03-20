Haberler Yaşam Haberleri Meclis Başkanı Şentop AK Partili Yılmaz’ın annesinin cenazesine katıldı
Giriş Tarihi: 20.3.2023 12:17 Son Güncelleme: 20.3.2023 13:17

Meclis Başkanı Şentop AK Partili Yılmaz’ın annesinin cenazesine katıldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz’ın annesi Saadet Yılmaz (83), Ankara’da vefat etti, memleketi Bingöl’de Asri mezarlığında defnedildi.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Meclis Başkanı Şentop AK Partili Yılmaz’ın annesinin cenazesine katıldı

Bir süredir rahatsız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde vefat etti.

Bugün uçakla Bingöl'e getirilen Saadet Yılmaz'ın cenaze namazı, Said Nursi camiinde kılındıktan sonra merkez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Yılmaz'ın acı gününe birçok milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Saadet Yılmaz'ın taziyeleri ise yine merkez Said Nursi camiinde kabul edileceği öğrenildi.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, şu açıklamalara yer verdi:
"Annem vefat etti, öksüz kaldım. Anneme ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Acımızı paylaşan, mesaj ileten herkesten Allah razı olsun. Herkese sağlık, huzur ve hayatta ise anneleri ile bolca vakit geçirmelerini diliyorum."

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Meclis Başkanı Şentop AK Partili Yılmaz’ın annesinin cenazesine katıldı
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