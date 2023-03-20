Meclis Başkanı Şentop AK Partili Yılmaz’ın annesinin cenazesine katıldı

Bir süredir rahatsız olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın annesi Saadet Yılmaz, Ankara'daki evinde vefat etti.

Bugün uçakla Bingöl'e getirilen Saadet Yılmaz'ın cenaze namazı, Said Nursi camiinde kılındıktan sonra merkez Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Yılmaz'ın acı gününe birçok milletvekili ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Saadet Yılmaz'ın taziyeleri ise yine merkez Said Nursi camiinde kabul edileceği öğrenildi.

Annesinin vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, şu açıklamalara yer verdi:

"Annem vefat etti, öksüz kaldım. Anneme ve geçmişlerimize rahmet diliyorum. Acımızı paylaşan, mesaj ileten herkesten Allah razı olsun. Herkese sağlık, huzur ve hayatta ise anneleri ile bolca vakit geçirmelerini diliyorum."