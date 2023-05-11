AK Partililere saldırıda bulunan CHP’li meclis üyesi serbest

9 Mayıs günü akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinin önünde meydana gelen olayda, stant kurup seçim çalışması yapan AK Partilere bazı CHP'lilerin sözlü sataşması üzerine çıkan kavgada 4 kişi yaralanmıştı. Kavga sırasında ruhsatlı tabancasıyla havaya ateş açan CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi Ersin Atar ise gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Gözaltında işlemleri tamamlanan Atar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke geneline yansıyacak kaosu önlemek için olaya müdahil olduğunu belirten Atar, "Bir partilinin linç edilmesini önlemek ve ülke geneline yansıyacak kaosu önlemek için olaylara müdahil oldum. Basın mecralarında paylaşıldığı gibi hiçbir AK Partiliye silah doğrultmadım ve ateş etmedim. Bizler sağduyulu davranan, ülkemizin baharları yaşaması için mücadele eden insanlarız. Bir kişinin bile tırnağına taş değmesini istemeyiz" dedi.