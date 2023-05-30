Haberler Yaşam Haberleri ‘AK Partiliye ekmek satmam’ diyen fırıncının ruhsatı iptal
Giriş Tarihi: 31.5.2023

‘AK Partiliye ekmek satmam’ diyen fırıncının ruhsatı iptal

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
‘AK Partiliye ekmek satmam’ diyen fırıncının ruhsatı iptal
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması büyük bir sevinçle karşılanırken bir kesim ise derin bir hezimet yaşadı. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bu hezimeti hazmedemeyen fırıncı K.Y., ekmek almak için gelen çocuğa AK Partili olduğu gerekçesiyle ekmek satmadığı gibi hakaretler savurdu. Çocuğun durumu anlattığı yakınları, fırına giderek tepki gösterdi ancak fırıncının bıçaklı tehditleri ve 'Köpeklere ekmek satmıyoruz' gibi hakaretlere maruz kaldı. Bu anların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sultangazi Belediyesi harekete geçti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dün yaptığı açıklamada "Şahsın bulunduğu işletme ile ilgili tutanak tutulmuş ve bilahare bu işyeri mühürlenerek, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir" dedi.
Öte yandan soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile K.Y. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve silahla tehdit suçlarından gözaltına alındı.

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‘AK Partiliye ekmek satmam’ diyen fırıncının ruhsatı iptal
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