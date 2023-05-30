‘AK Partiliye ekmek satmam’ diyen fırıncının ruhsatı iptal

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıbüyük bir sevinçle karşılanırkenbir kesim ise derinbir hezimet yaşadı. İstanbul'unSultangazi ilçesinde bu hezimetihazmedemeyen fırıncı K.Y.,ekmek almak için gelen çocuğaAK Partili olduğu gerekçesiyleekmek satmadığı gibi hakaretlersavurdu. Çocuğun durumuanlattığı yakınları, fırına giderektepki gösterdi ancak fırıncınınbıçaklı tehditleri ve 'Köpeklereekmek satmıyoruz' gibi hakaretleremaruz kaldı. Bu anlarıngörüntülerinin sosyal medyadayayınlanmasının ardındanSultangazi Belediyesi hareketegeçti. Sultangazi BelediyeBaşkanı Abdurrahman Dursun,dün yaptığı açıklamada "Şahsınbulunduğu işletme ile ilgili tutanaktutulmuş ve bilahare buişyeri mühürlenerek, işyeri açmave çalışma ruhsatı iptal edilmiştir"dedi.Öte yandan soruşturma başlatan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile K.Y. 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve silahla tehdit suçlarından gözaltına alındı.