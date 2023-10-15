Akadaşları döverek öldürdü, evine bıraktı

Kütahya'da 23 Temmuz'da evinde ölü bulunan Kütahya Belediyesi'nden emekli memur Kemal Kaplan'ın (59) arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.Kaplan'ın otopsi raporundaki darp izlerinden yola çıkan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri, cinayet ihtimali üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Kaplan'ın bir çorbacı dükkânının önünde arkadaşları tarafından darp edildiğini, sonrasında ise evine bırakıldığını belirledi. Kaplan'ın cinayet şüphelisi arkadaşları, D.A.D. (31), E.G. (22), M.T.A. (20), H.İ.B. (52), M.M.N. (19) ve Z.K.(37) 3 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp Kemal Kaplan'ı evinde ölü bulduklarını ihbar edenlerin de bu kişiler olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, maktulün cesedinin cenaze aracına taşınmasına yardım ettikleri belirlendi. Şüphelilerden D.A.D. (31) M.T.A. ( 20) ve E.G. (22) tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, "Biz Kemal ile birlikte bir arkadaşın evinde alkol aldık. Sonra çorbacıya gitmek için evden çıktık. Çorbacının önünde bize küfretmeye başladı. Biz biraz darp ederek yere doğru ittik. Ancak sonra kalkmayınca öldüğünü anladık ve evine götürüp polisi aradık. Öldürmek kastımız yoktu" dedikleri öğrenildi.