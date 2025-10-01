Akademi camiasından sahte imzaya çevrimiçi çözüm

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, imza sahteciliğine karşı yapay zekâ destekli yerli bir çözüm geliştirdi. 'API Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Çevrim İçi ve Çevrim Dışı İmza Doğrulama Sistemi' başlıklı projelerine TÜBİTAK'tan da destek alan öğrenciler, amaçlarının sahteciliği önlemek olduğunu söyledi. ETÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Fatih Mehmet Gürbüz, Hasan Şenmemiş, Ahmet Bilge ve Zeynep Akalın, mezuniyet projesi olarak 'API Tabanlı Yapay Zekâ Destekli Çevrim İçi ve Çevrim Dışı İmza Doğrulama Sistemi' başlıklı projeyi hazırladı. ETÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Nursena Bayğın ve Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sefa Küçük'ün danışmanlığını yaptığı proje 'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.