Akademide dayak skandalı öğretim üyesi kopya yüzünden öğrencisini darp etti

İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan Zeynep K.'nın (22) sınav sırasında bir öğretim üyesi tarafından darp edildiği iddia edildi. Zeynep K.'nın ifadesine göre, 28 Mayıs 2025 tarihinde yapılan bir final sınavında, sınav gözetmeni Dr. Öğr. Üyesi İyad E. tarafından kopya şüphesi gerekçesiyle kolundan sertçe tutuldu ve duvara doğru itildi. Olayın yaşandığı esnada bir araştırma görevlisi müdahale ederek öğrenciyi ortamdan uzaklaştırdı. Sınav çıkışında öğretim üyesi tarafından "Kadın olduğun için sana böyle davranıyorum, yoksa böyle davranmazdım" şeklinde bir ifadenin kullanıldığı ve bu sözlerin birçok öğrenci tarafından duyulduğu iddia edildi.

DİLEKÇE VERİLMEK İSTENMEDİ, ODALARDA PSİKOLOJİK BASKI UYGULANDI

Zeynep K., yaşanan olayı yazılı şekilde dilekçeye dökerek, fakülte sekreterliğine iletmek istedi. Ancak dilekçesinin kabul edilmediğini, ardından günlerce odalara çağrılarak ikna edilmeye çalışıldığını belirtti. Öğrenciye göre bu süreçte, Doç. Dr. Veysel A. başta olmak üzere bazı öğretim üyeleri tarafından psikolojik baskı uygulandı.

AHLAKA AYKIRI İDDİALAR VE DEDİKODU YAYILMASI

Zeynep K., dilekçesini rektörlüğe sunduktan sonra hakkında asılsız dedikodular yayıldığını, öğretim üyeleri tarafından ahlaka aykırı davranışlarda bulunduğu yönünde söylentiler çıkarıldığını belirtti. Öğrenci, bu iddiaların okulda "aşk dedikoduları" gibi biçimlerde dolaştığını ve onur kırıcı nitelikte olduğunu ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

İlk olarak Doç. Dr. Faruk K. soruşturmacı olarak görevlendirildi. Zeynep K.'nın beyanına göre, bu süreçte tarafsızlık sağlanamadı ve kendisine sözlü suçlamalarda bulunuldu. Ardından dosya, Doç. Dr. Esra T.'ye devredildi.

NOT SİLME, TEHDİT, MESAJ YOLUYLA YILDIRMA

Öğrencinin ifadesine göre sınav notu silindi, yeniden yüklendi. Ayrıca başka bir öğrenci aracılığıyla "dilekçeyi verirsen okuldan uzaklaştırılırsın" gibi ifadeler iletilerek yıldırılmaya çalışıldığı belirtildi.

ÖĞRENCİ VE AİLESİ SAVCILIĞA BAŞVURDU, CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİ

Zeynep K. ve ailesi, yaşananların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ayrıca, olayların incelenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması talebiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden de resmi başvuru yapıldığı bildirildi.