Akademie Für Alte Musik Berlin, Ankara’ya geliyor

CSO ADA ANKARA, dünyanın en prestijli orkestralarını başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Uluslararası orkestralar serisi kapsamında Ankaralı sanatseverler için yeni bir müjde daha paylaşıldı. Yeni bir iş birliğine imza atan CSO ADA ANKARA'nın Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin'e sezon boyunca ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

BİLET FİYATLARI 100 LİRADAN BAŞLIYOR

Almanya'nın dünyaca ünlü barok topluluğu, "misafir yerleşik orkestrası" olarak ilk konserini 28 Ocak Cumartesi günü verecek.