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Giriş Tarihi: 23.2.2023 11:42 Son Güncelleme: 23.2.2023 11:54

Akademie Für Alte Musik Berlin, Ankara’ya geliyor

Grammy ödüllü barok topluluğu Akademie Für Alte Musik Berlin, 28 Şubat’ta Ankara’da müzikseverlerle buluşacak.

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
Akademie Für Alte Musik Berlin, Ankara’ya geliyor

CSO ADA ANKARA, dünyanın en prestijli orkestralarını başkentlilerle buluşturmaya devam ediyor. Uluslararası orkestralar serisi kapsamında Ankaralı sanatseverler için yeni bir müjde daha paylaşıldı. Yeni bir iş birliğine imza atan CSO ADA ANKARA'nın Grammy ödüllü Akademie Für Alte Musik Berlin'e sezon boyunca ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

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Almanya'nın dünyaca ünlü barok topluluğu, "misafir yerleşik orkestrası" olarak ilk konserini 28 Ocak Cumartesi günü verecek.

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Akademie Für Alte Musik Berlin, Ankara’ya geliyor
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