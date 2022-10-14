Akademik yıl törenle açıldı

Törende, Girne Üniversitesi Akademik kadrosunda atamaları gerçekleşen öğretim üyelerinin akademik atama, yükseltme ödül takdim töreni de yapıldı. Atamaları gerçekleşen öğretim üyeleri Prof. Dr. Akbar Abbasi, Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Barış Memduh Eren, belgelerini Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak'ın elinden aldı.

2013'te kurulan Girne Üniversitesi'nin her yıl büyüyerek ve gelişerek eğitim hayatına devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, "Yetkin kadrolarımız, tam donanımlı laboratuvarlarımız, denizcilik ve havacılık simülasyon odalarımız, tıp fakültesi ve diş hastanemiz, eğitim uçaklarımız ve uçuş okulumuzla öğrencilerimize parlak bir geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz" dedi.