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Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:04 Son Güncelleme: 14.10.2022 16:21

Akademik yıl törenle açıldı

Girne Üniversitesi 2022-2023 akademik yılı açılış töreni, Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu’nun yaptığı törene, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Girne Üniversitesi Genel Sekreteri Fehmi Tokay ile dekanlar, enstitü müdürleri, meslek yüksekokulu müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Akademik yıl törenle açıldı

Törende, Girne Üniversitesi Akademik kadrosunda atamaları gerçekleşen öğretim üyelerinin akademik atama, yükseltme ödül takdim töreni de yapıldı. Atamaları gerçekleşen öğretim üyeleri Prof. Dr. Akbar Abbasi, Prof. Dr. Nilüfer Galip Çelik ve Yrd. Doç. Dr. Barış Memduh Eren, belgelerini Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ve Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak'ın elinden aldı.

2013'te kurulan Girne Üniversitesi'nin her yıl büyüyerek ve gelişerek eğitim hayatına devam ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Salihoğlu, "Yetkin kadrolarımız, tam donanımlı laboratuvarlarımız, denizcilik ve havacılık simülasyon odalarımız, tıp fakültesi ve diş hastanemiz, eğitim uçaklarımız ve uçuş okulumuzla öğrencilerimize parlak bir geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz" dedi.

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Akademik yıl törenle açıldı
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