Akan trafikte pes dedirten görüntüler! Patenli gençler canları hiçe saydı

Olay, Dumlupınar Bulvarı'nda yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde paten yapan bir grup gencin, yokuş yukarı üst geçitten geçebilmek için seyir halindeki otomobile tutunduğu görüldü.

Antalya'da akan trafikte pes dedirten görüntüler: Patenli gençler canlarını hiçe saydı | VİDEO

DİĞER ARAÇLARI DİKKATE ALMADILAR

Bu sırada araca tutunamayan bir başka genç ise tutunmak için arkadaşlarına yetişmeye çalıştı. Gençlerin yanlarından geçen diğer araçları dikkate almaması ise "pes" dedirtti. Yorulan bir gencin ise üst geçidin demirlerine oturarak dinlendiği görüldü.