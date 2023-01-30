Haberler Yaşam Haberleri Akan trafikte pes dedirten görüntüler! Patenli gençler canları hiçe saydı
Giriş Tarihi: 30.1.2023 17:51 Son Güncelleme: 30.1.2023 18:01

Akan trafikte pes dedirten görüntüler! Patenli gençler canları hiçe saydı

Antalya'da yokuş yukarı üst geçitten gitmekte zorlanan patenli 7 gencin, bir otomobilin arkasına tutunarak yolculuk yapması kazaya davetiye çıkardı.

İHA
Akan trafikte pes dedirten görüntüler! Patenli gençler canları hiçe saydı

Olay, Dumlupınar Bulvarı'nda yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde paten yapan bir grup gencin, yokuş yukarı üst geçitten geçebilmek için seyir halindeki otomobile tutunduğu görüldü.

Antalya'da akan trafikte pes dedirten görüntüler: Patenli gençler canlarını hiçe saydı | VİDEO

DİĞER ARAÇLARI DİKKATE ALMADILAR

Bu sırada araca tutunamayan bir başka genç ise tutunmak için arkadaşlarına yetişmeye çalıştı. Gençlerin yanlarından geçen diğer araçları dikkate almaması ise "pes" dedirtti. Yorulan bir gencin ise üst geçidin demirlerine oturarak dinlendiği görüldü.

"FREN YAPARSA BİRİSİNİ EZERİZ"

O anları kayda alan kadın ise sürücüyü, "Arkasından çekil. Fren yapar, çocuğun birisini ezeriz" diyerek uyardı. Sürücü ise, "Adam görmüyor mu ki bunları?" dedi. Gençler daha sonra gözden kayboldu.

GEÇEN SENE 1 ÇOCUK FECİ ŞEKİLDE CAN VERMİŞTİ

Öte yandan, 25 Nisan 2022 tarihinde Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışan 3 patenli çocuktan 13 yaşındaki Emin Aydın, otobüsün altında kalarak feci şekilde can vermişti.

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Akan trafikte pes dedirten görüntüler! Patenli gençler canları hiçe saydı
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