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Giriş Tarihi: 12.11.2022 07:36

Akaryakıt fiyatları güncel durum 12 Kasım 2022: Motorine ve benzine indirim var mı, gelecek mi? İşte güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları

Motorin fiyatları ve benzin fiyatları konusunda araştırmalar devam ediyor. Akaryakıta indirim var mı, benzine zam geldi mi soruları araç sahipleri tarafından yanıt arıyor. LPG, motorin, mazot ve benzin fiyatları gün içerisinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel akaryakıt fiyatları çizelgesine baktığımızda göze çarpan bir zam bulunmuyor. Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, mazota indirim var mı? İşte 12 Kasım 2022 güncel benzin fiyatları ve diğer detaylar…

Akaryakıt fiyatları güncel durum 12 Kasım 2022: Motorine ve benzine indirim var mı, gelecek mi? İşte güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları

Akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Doğalgaz krizi ve Brent Petrol'ün bir türlü istenilen seviyeye düşmemesi sebebiyle benzin fiyatları dalgalı ritmini sürdürüyor. Vatandaşlar, benzine indirim var mı, mazota zam geldi mi? sorularına yanıt arıyor. Güncel akaryakıt fiyatları 12 Kasım 2022 ile akaryakıt indirimi veya zammı var mı öğrenilebilir. İşte güncel benzin fiyatları

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

12 Kasım 2022 tarihi itibariyle benzin veya motorine zam bulunmuyor.

12 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22.84 TL

Motorin fiyatı: 26.45 TL

LPG fiyatı: 10.69 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22.84 TL

Motorin fiyatı: 26.49 TL

LPG fiyatı: 10.49 TL

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 22.70 TL

Motorin fiyatı: 26.35 TL

LPG fiyatı: 10.37 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Brent Petrol'ün satış fiyatı düne göre yükselerek 95,99 dolara çıktı.

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Akaryakıt fiyatları güncel durum 12 Kasım 2022: Motorine ve benzine indirim var mı, gelecek mi? İşte güncel LPG, mazot ve benzin fiyatları
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