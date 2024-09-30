Akaryakıt istasyonlarında İsrail tehlikesi

İsrail her geçen gün katliamlarını yeni bir boyuta taşıyor. Son olarak Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak dijital teröre imza atan İsrail, çok sayıda kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden oldu. Şimdi ise Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan araç ve akaryakıt istasyonlarında kullanılması zorunlu hale gelecek olan UTTS cihazlarını katil İsrail tarafından üretileceği öğrenildi. Türkiye için bu durumun büyük bir Tehlike olduğunu dile getiren Anadolu Petrolleri Platformu, "Biz platform olarak bu cihazları güvenlik sebebi ile istasyonlarımıza sokmak istemiyoruz, gurur duyduğumuz milli firmalarımız varken insanlık düşmanı İsrail Terör Örgütü'nün cihazlarını kullanmak ve onlara milyon dolarlarımızı vermek istemiyoruz" açıklamasında bulundu. Tüm Dünya'nın gözü önünde insanlık suçu işleyen Siyonist İsrail 7 Ekimden bu yana Gazze'de soykırım yapıyor. Çoluk çocuk yaşlı genç demeden hastaneleri bile bombalayan katil ordusu bu seferde Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlatarak dijital teröre de imza attı.

AKARYAKIT İSTASYONLARINDA İSRAİL TEHLİKESİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Tebliği'nde yapılan değişiklikle 1 Temmuz 2025'ten itibaren trafiğe kaydolacak bireysel taşıtların Taşıt Tanıma Birimi (TTB) cihazı taktırmaları zorunlu hale geldi. Bu durum yeni tartışmalara neden oldu. Öyle ki UTTS cihazlarının Siyonist İsrail tarafından üretileceği orta çıktı.

İSRAİL TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMEK İSTEMİYORUZ

Son dönemde İsrail'in telsiz ve muhtelif iletişim cihazlarını uzaktan patlatmasına dikkat çeken Anadolu Petrolleri Platformu yerli ve milli üretim talep etti. Platform yaptığı açıklamada şunları kaydetti, "Alınan karara göre, yeni yıldan itibaren araçlarda zorunlu olacak UTTS cihazları, İsrailli Orpak şirketinden temin edilecek. Biz platform olarak bu cihazları güvenlik sebebi ile istasyonlarımıza sokmak istemiyoruz. UTTS ismindeki gibi ulusal milli ve yerli olmalı. Tübitak ve Aselsan gibi gurur duyduğumuz milli firmalarımız varken insanlık düşmanı İsrail Terör Örgütü'nün cihazlarını kullanmak ve onlara milyon dolarlarımızı vermek istemiyoruz."