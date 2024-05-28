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Giriş Tarihi: 28.5.2024 01:49

Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

Bolu'da, akaryakıt istasyonunun yanında bulunan atıl durumdaki ofis binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle çevreye yayılmadan söndürüldü

DHA
Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Çaydurt mevkisindeki bir akaryakıt istasyonuna ait atıl durumdaki ofis binasında çıktı. Atıl durumdaki 3 katlı ofis binasında bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ofis binasında çıkan yangın, itfaiye görevlilerinin yoğun müdahalesiyle akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle 3 katlı ofis kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Akaryakıt istasyonu yakınında korkutan yangın
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