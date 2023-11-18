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Giriş Tarihi: 18.11.2023 10:41 Son Güncelleme: 18.11.2023 11:02

Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı

Adana’da polis tarafından operasyon düzenlenen bir akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı

Adana'da polis ekiplerinin operasyon düzenlediği akaryakıt istasyonunda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda çok sayıda ruhsatsız silah saklandığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda şüpheliler S.Ş. ile K.Ö.'yü gözaltına aldı. İş yerinin deposunda yapılan aramalarda ruhsatsız 10 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 387 mermi ile 66 uyuşturucu hap ve 7,86 gram esrar ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Akaryakıt istasyonunda cephanelik çıktı
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