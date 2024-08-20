Akaryakıt istasyonunda kan döküldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olay, Karaköprü ilçesi Maşuk-TOKİ yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada İbrahim Halil Yıldırım ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim Halil Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kişi ise yapılan müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.