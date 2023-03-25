Akaryakıt istasyonunda saldırıya uğrayan müzisyen öldü

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir restoranda müzisyenlik yapan Ercan Angışhan, dün akşam mesaisinin ardından otomobiline yakıt almak için İzmir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Angışhan, burada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı sonucu ağır yaralanan Angışhan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Angışhan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırı sonrası olay yerinden araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.