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Giriş Tarihi: 24.3.2023 16:48

Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen Ercan Angışhan (38), hayatını kaybetti.

DHA
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen öldü

İlçede restoranlarda org ve keman çalarak geçimini sağlayan Ercan Angışhan, dün saat 23.30 sıralarında, otomobiline akaryakıt almak için İzmir-Ankara kara yolu Salihli girişindeki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Angışhan'a, burada plakası ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş edildi. Ercan Angışhan, vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırgan ya da saldırganlar kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercan Angışhan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ancak Angışhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırıya uğrayan müzisyen öldü
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