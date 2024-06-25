Akaryakıt istasyonunda silahlı soygun

Adana'da yüzlerini maskeyle kapatan İbrahim A. (19) ile E.İ. (17), bir akaryakıt istasyonun marketine girip "Bu bir soygundur!" diye bağırıp, kasiyeri bıçakla tehdit etti. 9 Haziran'da yaşanan olayda akaryakıt çalışanları, gaspçılara soygundan vazgeçmelerini söyledi. Bunun üzerine zanlılardan E.İ., suç ortağı İbrahim A.'nın belindeki tabancayı çıkarıp, havaya bir el ateş edince, kasiyer Onur E. (25) kasada bulunan 20 bin lirayı soygunculara verdi.Soyguncular, birkaç paket sigarayı da alıp dışarıda gözcülük yapan arkadaşları İ.Ö. (17) ile birlikte kaçtı. Polis, yaklaşık 100 saatlik görüntüyü izleyip soyguncuların kimliklerini tespit etti. Adreslerde yapılan aramalarda, soygunda çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamaları kabul etti. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.